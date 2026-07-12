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Čaša dobrog vina i bujni dekolte pomutili um! Muškarci ne znaju gde pre da gledaju: Ovako Milena Popović provodi letnje veče (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Blic.rs, Foto: Instagram.com ||

Milena Popović, ponovo je uspela da privuče ogromnu pažnju javnosti svojom najnovijom objavom na društvenoj mreži Instagram. Ona je podelila atraktivan kadar iz jednog luksuznog restorana na kojem se vidi kako opušteno sedi i uživa u toploj letnjoj večeri.

Milena je u prvom planu uslikana kako ispija čašu kvalitetnog vina, dokazujući da i te kako zna da ugodi sebi i predahne od svakodnevnih obaveza. Ipak, ono što je njenim pratiocima najviše upalo u oči jeste elegantna, ali izuzetno smela crna kombinacija koja je savršeno istakla njen ubitačan i bujan dekolte.

Komplimenti na račun njenog izgleda i negovane crne kose odmah su počeli da se nižu, a mnogi su prokomentarisali da Milena prosto blista i izgleda zanosnije nego ikada pre.

Foto: Instagram.com

Milena diplomirala istoriju umetnosti na Filozofskom fakultetu

Kako se navodi u njenoj biografiji, Milena je u svom rodnom gradu završila osnovnu i srednju školu. Nakon toga, njen akademski put je otišao u pravcu umetnosti, te je diplomirala istoriju umetnosti na Filozofskom fakultetu. Ono što je posebno interesantno jeste njena uža specijalnost, a to je nacionalna srednjovekovna istorija umetnosti. Svoje akademsko usavršavanje nastavila je u Beogradu, gde je upisala doktorske studije na Univerzitetu Megatrend u Beogradu.

Pored obrazovanja i politike, Milena Popović ima i značajno iskustvo u prosveti i radu sa studentima. Pre nego što je postala državni sekretar, bila je angažovana kao asistent na Akademiji umetnosti u Kosovskoj Mitrovici. Na ovoj ustanovi, ona je svoje široko znanje iz istorije umetnosti predavala budućim vajarima, grafičkim dizajnerima i slikarima.

Foto: Instagram.com

Autor: Nikola Žugić

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