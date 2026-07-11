Kija Kockar juri vereniku u zagrljaj! Krije ga kao zmija noge, a sad leti njemu preko sveta i to u biznis klasi (FOTO)

Pobednica prve "Zadruge", Kija Kockar, već neko vreme intrigira javnost svojim ljubavnim životom i misterioznim muškarcem kog krije od očiju javnosti, a sada je kucnuo čas za njihov dugoočekivani susret.

Nakon što je nedavno otkrila da je njen budući suprug udaljen čak 9.600 kilometara od nje, Kija Kockar je otkrila da će mu uskoro pasti u zagrljaj. Kako se može videti na njenom Instagram profilu, Kija je podelila detalje leta u biznis klasi, a u pitanju je dugačko putovanje koje traje tačno 10 sati i 55 minuta.

Koliko je uzbuđena i da jedva čeka da ugleda svog verenika, Kija je jasno stavila do znanja romantičnom muzičkom podlogom.

Uz detalje leta objavila je pesmu "About You" grupe The 1975, a stihovi koje je izdvojila govore više od hiljadu reči: "To je ta ista prokleta stvar zbog koje se moje srce predalo" (It's the same damn thing that made my heart surrender).

Verenik Kiju oduševljava: "Ljubavi moja, voli te budući suprug"

Podsetimo, Kija i njen misteriozni partner su svoju ljubav nedavno krunisali i veridbom. Kako je sama ispričala, on ju je zaprosio na njen omiljeni praznik, Božić, u intimnoj atmosferi pred najbližim prijateljima dok su razmenjivali poklone. Iako se Kija nedavno našalila na mrežama poručivši: "Bila sam u više država nego veza", jasno je da sada maksimalno uživa u pravoj ljubavi i pažnji.

Njen budući muž joj je nedavno za rođendan poslao i raskošan buket cveća uz emotivnu poruku: "Srećan rođendan, ljubavi moja. Voli te tvoj budući suprug". Nakon romantičnih gestova na daljinu, budući supružnici će posle dugog leta konačno ponovo biti zajedno, a Kija očigledno broji svaki minut do susreta.

Autor: Nikola Žugić