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Tu si, brate, sa nama: Prijatelji nastradalog brata Darka Lazića uradili nešto što je SLOMILO sva srca: Pevač ne krije emocije (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Kurir.rs, Foto: Printscreen ||

Prijatelji Darka Lazića odali su počast njegovom pokojnom bratu Draganu tokom regate, noseći majice s njegovim likom.

Zajednički prijatelji Darka Lazića i njegovog pokojnog brata Dragana prisustvovali su regati na kojoj su dirljivim gestom odali počast tragično nastradalom Draganu, što je pevača duboko ganulo.

Foto: Pink.rs

Reč je o događaju koji su godinama unazad posećivali zajedno sa Darkom i Draganom, a ove godine odlučili su da uspomenu na njega sačuvaju na poseban način. Tokom regate nosili su majice sa Draganovim likom, odajući počast čoveku koji je tragično izgubio život u saobraćajnoj nesreći u martu ove godine.

Koliko im Dragan nedostaje, svedoči i emotivna poruka kojom se oglasio jedan od prijatelja:

- Regata 2026 tu si brate, sa nama!

Ovaj dirljiv gest prijatelja izuzetno je pogodio pevača Darka Lazića, te je on ovu objavu podelio na svom Instagram nalogu uz zahvalnicu upućenu prijateljima.

Novi detalji istrage i tragična nesreća

Tridesetdvogodišnji Dragan Lazić izgubio je život 11. marta u teškoj saobraćajnoj nesreći u mestu Belotić kod Vladimiraca. Do tragedije je došlo kada je vozač automobila marke "citroen", šezdesetdvogodišnji V. K., prilikom skretanja ulevo presekao put vozaču motocikla "Suzuki", kojim je upravljao Dragan. Dragan je od posledica udesa preminuo tokom transporta u Dom zdravlja u Vladimircima.

U međuvremenu, istraga o ovoj nesreći dobila je nove pravne i istražne obrte. Osumnjičeni vozač V. K. pušten je iz pritvora, a pravosudni organi doneli su odluku o privremenoj meri oduzimanja vozačke dozvole.

Osnovno javno tužilaštvo (OJT) u Šapcu je to i zvanično potvrdilo sledećom izjavom:

- Prema osumnjičenom V. K. nije određena mera za obezbeđenje prisustva, već je rešenjem Osnovnog suda u Šapcu određena mera privremenog oduzimanja vozačke dozvole"

Foto: Pink.rs, E-Stock

Autor: Nikola Žugić

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