Mene je žena zaprosila: Vanja Bulić je u braku 50 godina, sada progovorio o odnosu sa Slađanom: Kad sam je video, rekao sam...

Naš voditelj i novinar Vanja Bulić, gostujući u emisiji Magazin In progovorio je o braku sa suprugom Slađom koji traje već čitavih pet decenija!

Vanja Bulić, inače naš istaknuti voditelj i novinar, već 50 godina je u braku sa suprugom Slađom, a gostujući u emisiji "Magazin In", progovorio je o braku, otkrivši da je ona njega zaprosila.

- Kada je pričao o prosidbi, setio sam se, pošto je mene žena prosila, bilo je ono čuveno: "dokle misliš, imamo nešto važno da pričamo, dokle misliš ovako?", napalili je ovi njeni da ću da pobegnem, ja izašao iz vojske - rekao je Vanja Bulić, a onda je nastavio:

Ja sam joj rekao: "Ja nisam zaposlen, ne mogu gaće da kupim", kaže ona meni: "ja ću gaće da ti kupim"...Ja kažem: "gde ćemo da živimo", ona odmah cap i rešenje se našlo. Tako da, eto...Nije presudilo to ni stan ni to, nego ima tri brata, pa hajde ti kaži: "neću".

"Uplašila se kad sam joj rekao da je volim"

Govorivši o tome kada je poslednji put svojoj supruzi Slađi rekao da je voli, Vanja je otkrio situaciju koja mu se desila sa lepšom polovinom, kada su bili na moru sa kumovima.

- Ja sam 50 godina u braku, prošle godine na moru i sedimo s kumovima, bilo isto pitanje: "kada si poslednji put rekao ženi da je voliš?". Počnemo da se gledamo, a svi imamo srećne brakove. Kažem: "kada budemo seli da večeramo, reći ću joj da je volim". Znaš šta se dogodilo?! Ona sedi, ja kao zakasnio, dolazim Slađi i poljubim je u obraz i kažem: "Slađo volim te", ona skočila, uplašila se, kaže: "Šta ti je?". Ne smem reči da kažem koje je izgovorila, to je bio šok za nju - rekao je Vanja i nastavio:

- Rekle su mi njene drugarice kada joj je bio rođendan nedavno. Došla mi jedna i kaže: "Pričali smo o vama, rekla mi je, mene Vanja nikada nije pitao kada idem i kada se vraćam", ja volim da znam kada se vraća otprilike da znam da se nešto ne dogodi - rekao je on.

"Kad sam je video, rekao sam: Ili moja ili Božija"

U okviru rubrike u kojoj novinarka portala Pink.rs, Snežana Zindović, gostima ove emisije čita određene novinske naslove, u kojima oni otkrivaju da li je u pitanju trač ili istina, Vanja je otkrio kako je upoznao svoju sadašnju suprugu.

- "Igrala je na stolu, odmah sam znao da će biti dobra domaćica: Dobili su peto unuče, a ljubavna priča Vanje i Slađe i danas se pamte" - glasio je naslov koji je Snežana pročitala.

- Da. Nisam rekao da je dobra domaćica zato što je igrala, nego zato što nije znala ni u jedan tanjir i nije oborila nijednu čašu. Igrala je na stolu sa jednom drugaricom i rekao sam: "Ili je moja ili Božija" - rekao je Vanja.

Autor: Nikola Žugić