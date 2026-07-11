Voli da se posvađa, izviče se na mene i... Ljuba Perućica otkrio kako je zaprosio suprugu, a evo i šta najviše iznervira Katarinu

Naš pevač Ljuba Perućica svoju sadašnju suprugu, inače novinarku, Katarinu Kolozeus, upoznao je preko posla, te su tako stupili u ljubavni odnos koji traje već oko osam godina.

Ljubi se, naime, dopala novinarka Katarina, te se tako bacio u osvajanje, a na ludi kamen stali su u septembru 2019. godine, i u braku su dobili dvoje dece, pa su tako danas ponosni roditelji. Sada je Ljuba, gostujući u emisiji "Magazin In" progovorio o upoznavanju sa sadašnjom ženom, kako ju je osvojio, a onda je i otkrio detalje iz njihovog odnosa.

- Moja žena bi rekla: "ti si bio uporan", upornost je pobedila, ali samopouzdanje u tom momentu. Ja kada sam je zaprosio, zaprosio sam je pitanjem koje je vezano za pažnju. Ja sam smišljao neki govor koji sam odmah zaboravio od treme, ali ja sam je pitao: "da li ja mogu svako jutro da ti kuvam kafu do kraja života" - rekao je Ljuba i nastavio:

I ona je naravno pristala, pošto kada ustane mora da pije kafu, ne diraj je! Sada kada smo dobili decu, ustane pre mene, pa sama sebi pije kafu, ali kada ja ustanem pre, ja kuvam kafu jer znam koliko to ona voli. Ja sam oduvek pokazivao emocije, ali uz pravu osobu, tu nema greške i ona će to prihvatiti i zagrliti. Samo je bitno ko je pored vas.

"Ne desi se dan da nas dvoje nismo jedno drugom rekli: volim te"

Kada je reč o tome kada je poslednji put svojoj supruzi rekao da je voli, Ljuba je otkrio da njih dvoje imaju izvesni dogovor.

- Nas dvoje imamo neki interni dogovor da kakva god situacija bila, da li smo imali neku nesuglasicu ili tako nešto, desi se nekad, da kada legnemo u krevet da nema onoga kao: "ti si ljut, ja sam ljuta", nego moramo da se poljubimo pred spavanje. Ako neko slučajno zaspi, sutradan: "zaspao si, nisi me poljubio sinoć", to je naš dogovor i ljutimo se kada se desi da se ne poljubimo uveče...Ne desi se dan da nas dvoje nismo jedno drugom na neki način pokazali, rekli, napisali kako god, da se nije desilo to "volim te" - rekao je pevač i dodao:

Moja žena inače voli da se posvađa i da reši u pet minuta, ona se izviče na mene, a ja ne volim da se svađam, ja sam Ljubomir, ljubim mir. I kada se kao neka svađa krene, ja se povučem i kažem: "Sve si u pravu", ona poludi jer neću da se svađam.

Autor: Nikola Žugić