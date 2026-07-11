Perućica jedva izvukao živu glavu: Sad progovorio o svadbi na kojoj je izbila krvava tuča: Ne smem ni da objasnim šta sam gledao

Naš pevač Ljuba Perućica progovorio je u emisiji "Magazin In" o nemilom događaju kom je prisustvovao na jednom od svojih natupa, a koji se dogodio na jednoj svadbi.

Ljuba je, naime, potvrdio naslov koji je pročitala predstavnica portala Pink.rs, novinarka Snežana Zindović u emisiji "Magazin In", pa je tako otkrio detalje nemilog događaja.

- "Pevač umalo nastradao na svadbi: Izbila tuča kakvu niko do tada nije video, letele pesnice, čaše, flaše" - glasio je naslov koji je pročitala Snežana.

- Desilo se da su ljudi na svoju svadbu pozvali navijače i stavili ih na istu terasu, podelili ih s dva metra između njih. Ja ne smem da objasnim šta sam ja gledao, ma kakvi, gore od pozorišta, tako da, vrlo brzo smo svi pobegli napolje... - rekao je Ljuba.

"Odustali smo od trećeg deteta, dvoje je dosta"

- Odustali smo od trećeg deteta, dvoje dece je dosta. Ne znamo koga prvo da sredimo, kome prvo da promenimo pelene... Sakrila sam kilograme u ovoj haljini! Imamo ženu Vesnu koja nam pomaže - iskrena je Kaća.Ljuba menja peleneLjuba ne krije koliko je posvećen porodici, a najviše najmlađim članovima.- Dok nemaš decu možeš sve da stigneš. Bili smo posvećeni maksimalno jedno drugom. Sad sa decom, kad ima prave ljubavi, ipak sve dođe na svoje. Budeš ljut na ceo svet, ali prođe, nađe se način, znaš šta tvom partneru prija. Ja menjam pelene, ja obožavam decu, ništa mi nikad nije bilo strano, ništa mi nije teško, da se vade sline, sve... - istakao je Ljuba u izjavi za medije, među kojima se našla i naša ekipa, pre dva meseca, kada su proslavljali prvi rođendan ćerke Katje.

Autor: Nikola Žugić