Šalju mi ljudi, okreće mi se želudac: Oglasio se Aca Amadeus nakon saznanja da mu je ćerka na sajtu za odrasle: Ne kupa se i...

Muzičar se našao ponovo u centru skandala i to zbog ćerke Vaske koja je otvorila profil na sajtu za odrasle!

Aleksandar Stanimirović poznatiji kao Aca Amadeus oglasio se nakon našeg saznanja da njegova ćerka Vaska ima profil na sajtu za odrasle. Naime, muzičar je ponovo u centru skandala i to zbog ćerke Vaske koja je otvorila profil na sajtu za odrasle, kao i da joj je ciljna grupa fetišari na stopala.

Klavijaturista "Amadeus bend-a" je u nekoliko navrata ranije za medije istakao da je njegova ćerka jedinica, želela da proda svoju nevinost i to na poznatom svetskom sajtu na kom se licitira za intimne odnose sa nevinim devojkama.

Aca Amadeus: "Nisam šokiran, ali sam zgrožen"

Aca se oglasio i otkrio da je zgrožen, kao i da je veoma razočaran činjenicom da njena majka, Snežana, sve to navodno odobrava.

- Šta da vam kažem, nisam šokiran, ali sam zgrožen! Kada sam pričao da Vaska ima afinitete prema seks industriji svi su mislili da sam lud. Evo, sada je sama sebi pucala u nogu sa ovom sramotom. Ona jeste punoletna, ali bih se svakako osvrnuo na njenu majku koja sve to podržava i aminuje. Strašno! Posle narod po meni osipa drvlje i kamenje jer sam kao otac izrazio zabrinutost za svoje dete. Kakva je to majka? Šalju mi ljudi slike njenih objava, okrece mi se želudac. Bruka i sramota - rekao je Aca, pa dodao:

-Trudio sam se da zadržim porodicu na okupu, priznajem, nisam bio cvećka, ali sam bio muž i otac koji im je pružio sve u životu. Jel ona razmišlja da sutra treba da se uda i ima decu? Ko će normalan posle svega da se zabavlja sa njom? Majka ne vodi računa, dete ima 130 kilograma, ne kupa se i ne izlazi iz kuće. Dalje ne želim da nagađam… Bog zna šta se sve dešava tamo - zaključio je Stanimirović.

Lopovi upali u stan Ace Amadeusa

Podsetimo, Aca Amadeus je nedavno zatekao dva lopova u jednom od apartmana u etno selu u Blacu, koji je u njegovom vlasništvu. Aca Amadeus nakon incidenta, na Instagramu je podelio slike svoje ruke koja je bila krvava, kao i polomljeno staklo od prozora i razvaljena vrata, koje je nakon toga ubrzo skinuo sa mreža.

Klavijaturista je tad otkrio šta se dogodilo i ispričao detalje nemilog događaja.

- Upala su mi u hotel dva lopova. Jedan je odmah pobegao. Momci su iz Pukovca, jako čudno kao i moj tast što je iz Pukovca. Bio sam u tom trenutku u apartmanu zajedno sa prijateljem, kada su upali, poručio bi im da pljačkaju preko noći, ne rano ujutru. Prijatelj i ja smo ispratili tog dečka, nije došlo do sukoba. Meni je na ruku palo staklo, nema to veze sa ovim incidentom, imam velike posekotine, ruka mi je u zavojima, danas neću ići na snimanje spota sa "Tropiko bendom" zbog toga. Nisam išao kod lekara, ne idem ja kod belih mantila - govorio je klavijaturista.

Autor: pink.rs