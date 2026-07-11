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I Marko Gačić napustio Srbiju: Odmah posle Goge objavio fotke sa trudnom devojkom: Ona u bikiniju (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Blic.rs, Foto: Instagram.com ||

Pevač Marko Gačić našao se u centru skandala nakon što je prevario suprugu Gogu sa kojom ima dvoje dece. On sada sa novom izabranicom Saškom čeka sina, a par više ne krije svoju ljubav.

Marko Gačić je na svom Instagramu podelio fotografije sa zajedničkog odmora i pokazao kako uživaju na letovanju. On je čvrsto grlio trudnu izabranicu koja je bila u bikiniju, a u opisu fotografije je stavio emotikon crvenog srca.

Inače, Goga je na svom profili takođe objavila fotografije sa letovanja gde je sa decom i svojim ocem.

Foto: Instagram.com

Deca su bila na otkrivanju pola bebe

Podsetimo, Goga je za "Blic" otkrila da su deca bila prisutna kada je Marko otkrivao pol bebe sa novom izabranicom.

- Sinčić je kod tate, deca su juče bila na dešavanju kada je bilo otkrivanje pola bebe. Ja decu ne branim, kao što sam i rekla. Mala je tu sa mnom, a sin je poželeo da ostane sa tatom. Da li će se njih dvojica večeras pojaviti u nekom trenutku ne znam. Mislim da je on trebao prvi da bude tu, to mu je rođena sestra. Ove teme nisu lake, ni jednostavne ni normalne.

Goga spakovala kofere i otišla na odmor s decom

Goga je na svom Instagram profilu podelila emotivne trenutke sa plaže na kojima se vidi kako njeni naslednici, držeći se za ruke, radosno trče u morske talase. Uz ovaj prelep prizor sa obale, ponosna mama je stavila kratak i dirljiv opis koji glasi: "Sve moje".

Pored morskih radosti, Goga je pokazala i kako provode tople večeri u šetnji, gde je sa ćerkom odigrala i jedan simpatičan ples. Pevačica je tom prilikom zabeležila trenutak gde se njih dve vrte u krug i u opisu šaljivo dodala tekst sa slike: "Mama i ćerka u istim suknjicama"

Autor: Nikola Žugić

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