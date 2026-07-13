Evo kako mi telo izgleda, a nisam trudna: Naša poznata manekenka objavila fotku i pokazala kako izgleda posle hormonskih terapija (FOTO)

Poznata influenserka i manekenka Ivana Korab (40), neretko otvoreno govori o procesu vantelesne oplodnje,a sada je podelila fotografiju kako bi pokazala kakve sve fizičke promene prolazi.

Ivana Korab, inače poznata manekenka, sada je podelila fotografiju sa stomakom koji liči na trudnički objašnjavajući da je to posledica hormonalne terapije.

- Od pre tri meseca i tri dana, nakon aspiracije. Nisam trudna, a evo kako mi telo izgleda posle hormonalne terapije i izvađenih 8 jajnih ćelija - napisala je manekenka.

"Opada mi kosa, imam modrice"

Inače, Ivana je oba sina dobila isto prolazeći kroz proces vantelesne oplodnje, a sada u želji za trećim detetom odlučila se na isti postupak svesna toga da on nije nimalo lak.

- Na prvi pogled deluje dobro… Laže ko instagram kažu, glava luda, telo se bori da se vrati na staro, kosa opada ko nenormalna, koža ima razne momente sa reakcijama i flekama, osmeh je uvek tu al sa 40 godina krenula sam u VTO proces treći put ( tačnije za treće dete Jer je Mateo iz trećeg puta bio uspešan, a Noa iz petog prirodnog ciklusa) pre 3 meseca smo imali 8 jajnih ćelija I samo jedan embrion koji je preživeo šesti dan i koji smo zamrzli jer sad radimo opet i posle ove RUNDE ćemo odlučiti kada vraćamo ( oba uspešna puta smo vratili po dva embriona i oba puta je opstao po jedan - Mateo i Noa i sada želimo isto) ovo pišem jer previše poruka dobijam da li sam trudna, da li je uspelo, šta se sve dešava - napisala je ona i dodala:

- Ja ove stvari pišem da bi možda nekom paru pomogla na njihovom putu ka ostvarivanju svojih snova da se ostvare kao roditelji a ne zato sto želim da obaveštavam ljude o sebi i nemojte me pitati da li sam trudna jer kao i većina ljudi neću ni pričati o tome dok sve ne bude kako treba i dok ne znam da je beba zaista tu. Mnogo ima efekata koji utiču na sam proces kao i na trudnoću i ako nekome želite dobro dovoljno je da kažete da ste tu za njih a oni će vam se sami obratiti za pomoć ili savet od vas treba samo podrška iako sva pitanja mogu da poteknu iz najboljih namera ljudima koji prolaze kroz to je dovoljno teško i naporno bez da moraju da se objašnjavaju i pravdaju zašto su doneli ovu ili onu odluku. Hormonalne terapije deformišu vaše telo al u istoj meri utiču i na vašu glavu. Celulit, masnoće , kilogrami, modrice i to sve bez da ste još uvek trudni je sastavni deo procesa… Sve to se posle zaboravi i sve to je tako mala cena koju platiš kada dobiješ ono najdragocenije!!!! Evo ja posle svega opet krećem u sve to.

Autor: Nikola Žugić