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SLAVLJE U DOMU POZNATE SRPKINJE: Udata za milionera i živi bajku, a sad se oglasila lepim povodom (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Jadranka Ilić ||

Glumica Nina Seničar godinama živi u Americi sa glumcem Džejmsom Elisom sa kojim ima dvoje dece - ćerku i sina.

Danas porodica ima poseban povod za slavlje njihovom sinu Noi Greju je drugi rođendan. Ponosna mama se tim povodom oglasila na svom Instagramu.

- Kada sam bila mlada i luda, govorili su mi da se dečko za kojim ću ja „odlepiti“ još nije rodio. E pa, 11. jula 2024. desilo se i to „čudo“! Jedini koji je ukrao moje srce. Srećan rođendan, moj prinče - napisala je Nina.

Foto: Instagram.com

O životu u inostranstvu

Inače, Nina je svojevremeno govorila o poslovnim izazovima i istakla da je oduvek išla težim putem.

- Imam tu potrebu da krećem ispočetka, od nule, tu konstantnu potrebu za borbom, mučenjem. Počeci nisu nimalo laki. Dva puta sam počinjala od nule u smislu, da sam se dva puta selila u drugu zemlju, ali ne znači da neću još - rekla je ona jednom prilikom.

Foto: Instagram.com

"Nedostaje mi mamina supa"

Nina je jednom prilikom govorila o stvarima iz Srbije koje joj nedostaju u svakodnevnom životu u Americi.

- Nedostaju mi mamina supa i Dunav. U rodni Novi Sad dolazim tri, četiri puta godišnje, pa nije previše strašno kada me uhvati nostalgija. Suprug bolje kuva, pa neću da se mešam! Celog života se trudim da jedem zdravo. Nisam ljubitelj hleba i testenine, volim meso i ribu, a sladoled mi je slaba tačka - rekla je tada.

Autor: M.K.

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