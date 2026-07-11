SAHRANIĆE ME OPŠTINA! Mala Cana donela važnu odluku: Posle smrti muža Andrije Bajića zauvek će ostati sama

Posle teškog životnog perioda i gubitka partnera Andrije Bajića, pevačica Svetlana Bajić, poznatija kao Mala Cana, otvorila je dušu i iskreno progovorila o ljubavi, porodici i budućnosti.

Bez ulepšavanja, priznala je da više ne vidi sebe pored drugog muškarca i da je njeno srce zauvek ostalo uz čoveka sa kojim je provela najlepše, ali i najteže trenutke života.

Životna odluka

Tvrdi da je zauvek stavila tačku na svoj ljubavni život i da posle Andrije više nikada neće moći da voli.

- Nikad više, ali nikada više neću moći da volim nijednog muškarca posle Andrije. Ja sam i pre njega bila sama. I on mi je na početku naše veze pričao da treba da se udam. Što ja moram da imam muža? Je l' to pod moranje? Nije. Pa kad dođe moj sudnji dan, pa sahraniće me socijalno, opština, neću biti ni prva ni poslednja. Ja ću svoju ljubav za života sledeće nedelje da ispratim. Neće meni više niko ni prići, niti ja to želim - rekla je Mala Cana.

Govoreći o tome što nema decu, pevačica je istakla da nikada nije žalila zbog toga, navodeći da svakodnevno sluša potresne priče koje je dodatno učvršćuju u tom stavu.

- Je l' treba da žalim što nemam dece? Svaki dan čuješ - sin ubio majku, dedu, babu. To su za mene teške porodične priče, pa stave decu u dom. Živiš za to dete, brišeš mu gu*u, a on te sutra vređa i ponižava - iskreno je rekla.

Ostavio neizbrisiv trag

Posebno emotivno govorila je o poslednjim danima koje je provela uz Andriju, kojem je bila najveća podrška tokom bolesti.

-Ja sam brisala Andriju, a nije me on stvorio, šta je trebalo, da nađem neku ženu da ga održava, čisti... Ne. Njemu je bilo teško kad me je gledao kako sam ga čuvala, a ja sam to razumela. Njega je bilo sramota, bio je veliki gospodin. Pored njega sam videla šta je kultura, nivo, šta je život i njega u mom srcu niko ne može da zameni - zaključila je Mala Cana, ne krijući koliko joj je gubitak životnog saputnika promenio pogled na ljubav i budućnost.

Autor: M.K.