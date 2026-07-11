AKTUELNO

Domaći

NAŠA PEVAČICA NAKON SMRTI 20 GODINA STARIJEG MUŽA OSTALA BEZ NASLEDSTVA: Savetovali su ga da potpiše predbračni ugovor...

Izvor: Pink.rs, Kurir, Foto: Instagram.com ||

Pevačica Aleksandra Tadić Cipka pre dve godine ostala je bez supruga Nebojše Jarina Stojićevića, kojeg je tokom njihovog zajedničkog života retko kada javno eksponirala. Zbog razlike od 20 godina između njih dvoje često su bili na meti komentara i predrasuda.

I danas čuva uspomenu na supruga, za kojeg je više puta isticala da joj je doneo najlepše trenutke u životu. Ovoga puta na Instagramu je podelila emotivan snimak sa letovanja od pre četiri godine, na kojem se vidi kako nasmejani zajedno plešu na plaži.

O njihovoj ljubavnoj priči, ali i izazovima kroz koje su prolazili, Cipka je smogla snage da govori tek nakon Nebojšine smrti.

- Dugo nismo smeli da kažemo roditeljima za našu vezu. Na kraju su moji prihvatili njega, a njegovi mene. Neko vreme smo to krili jer smo mislili da će nas osećanja proći. Potiskivali smo emocije i čekali, ali se to nije dogodilo - ispričala je pevačica svojevremeno.

Foto: Instagram.com

Osvrnula se i na brojne predrasude sa kojima su se suočavali zbog svoje veze.

- Nebojša mi je sve govorio. Kada je došlo vreme da se venčamo, pojedini njegovi prijatelji savetovali su ga da potpiše predbračni ugovor. Svašta smo prošli. Ljudi ne znaju ništa o nama, kako smo se upoznali, kako smo zajedno rasli i napredovali. Većina je videla samo dve naše fotografije i odmah počela da me osuđuje - rekla je Cipka.

Odrekla se imovine

Ona je govorila i o nasledstvu i navodima da je Nebojša imao testament.

- Nije istina da je moj suprug pisao testament! On ne postoji, imali smo potpuno drugačije planove. Imali smo ostavinsku raspravu. Odrekla sam se u korist njegove dece - rekla je ona tada.

Autor: M.K.

#Aleksandra Tadić Cipka

#Nasledstvo

#Nebojša Jarin Stojićević

#Smrt

#muž

#ugovor

POVEZANE VESTI

Domaći

Sahranila muža, kupila grobno mesto pored njega, a sada otkrila sve: Pevačica progovorila o tragediji koja ju je zadesila: On je bio moja srodna duša

Domaći

Naša pevačica (33) mlada ostala bez muža, a sada joj je na kućnu adresu stiglo romantično iznenađenje koje ju je rasplakalo (FOTO)

Domaći

Ovo je njena ikona: Pevačica sahranila muža, a ovako čuva uspomenu na njega (FOTO)

Domaći

Naša pevačica s 29 godina postala UDOVICA: Sada objavila NIKAD viđene fotke sa pokojnim mužem, bio je stariji od nje 24 godine: Ne znam da živim bez..

Domaći

Prvo Cipkino oglašavanje nakon iznenadne smrti muža, podelila prvi put njihove najlepše zajedničke momente: Retke su takve ljubavi, ali postoje... (FO

Domaći

Povukla se u sebe, nigde ne izlazi: Pevačica ostala udovica, bila udata za 24 godine starijeg, a evo kako sada pričaju komšije o njoj