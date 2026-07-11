NAŠA PEVAČICA NAKON SMRTI 20 GODINA STARIJEG MUŽA OSTALA BEZ NASLEDSTVA: Savetovali su ga da potpiše predbračni ugovor...

Pevačica Aleksandra Tadić Cipka pre dve godine ostala je bez supruga Nebojše Jarina Stojićevića, kojeg je tokom njihovog zajedničkog života retko kada javno eksponirala. Zbog razlike od 20 godina između njih dvoje često su bili na meti komentara i predrasuda.

I danas čuva uspomenu na supruga, za kojeg je više puta isticala da joj je doneo najlepše trenutke u životu. Ovoga puta na Instagramu je podelila emotivan snimak sa letovanja od pre četiri godine, na kojem se vidi kako nasmejani zajedno plešu na plaži.

O njihovoj ljubavnoj priči, ali i izazovima kroz koje su prolazili, Cipka je smogla snage da govori tek nakon Nebojšine smrti.

- Dugo nismo smeli da kažemo roditeljima za našu vezu. Na kraju su moji prihvatili njega, a njegovi mene. Neko vreme smo to krili jer smo mislili da će nas osećanja proći. Potiskivali smo emocije i čekali, ali se to nije dogodilo - ispričala je pevačica svojevremeno.

Osvrnula se i na brojne predrasude sa kojima su se suočavali zbog svoje veze.

- Nebojša mi je sve govorio. Kada je došlo vreme da se venčamo, pojedini njegovi prijatelji savetovali su ga da potpiše predbračni ugovor. Svašta smo prošli. Ljudi ne znaju ništa o nama, kako smo se upoznali, kako smo zajedno rasli i napredovali. Većina je videla samo dve naše fotografije i odmah počela da me osuđuje - rekla je Cipka.

Odrekla se imovine

Ona je govorila i o nasledstvu i navodima da je Nebojša imao testament.

- Nije istina da je moj suprug pisao testament! On ne postoji, imali smo potpuno drugačije planove. Imali smo ostavinsku raspravu. Odrekla sam se u korist njegove dece - rekla je ona tada.

Autor: M.K.