EVRI PADAJU PO PODU! Ovoliki bakšiš mnogi nisu videli: Borko Radivojević podelio snimak sa privatnog slavlja, novčanicama se ne zna broj (FOTO)

Jedan od naših najboljih i najpoznatijih harmonikaša, Borko Radivojević, podelio je na Instagramu snimak sa privatnog veselja i šokirao.

On je s razlogom jedan od najtraženijih muzičara, atmosferu uvek dovede do usijanja što publika zna da nagradi velikim bakšišem.

Borko je na Instgaramu podelio snimak sa jednog slavlja, a dok je svirao harmoniku novčanica od 500 evra mu je bila zalepljena na čelo dok je harmonika bila prepuna para koje su padale na pod.

Muškarac je skupljao novčanice od po 100 evra sa poda, a gosti su igrali, uživali i snimali Borka.

Za jedno kolo dobili bakšiš veći od 30.000 evra

Podsetimo, Borko je nedavno govorio o najvećem bakšišu kojeg se seća.

- Mislim da smo jednom, Berlin je bio u pitanju, za jedno kolo koje je trajalo pola sata uzeli bakšiš preko 30.000 evra. Takav je običaj, kada se neko kolo igra, svi dolaze i daju novac, na taj način produžavaju kolo. To nije veliki bakšiš, to je svadba koja je ogromna, ima dosta porodice i familije. Svako kada dođe od njih i da po 100 ili 200 evra, skupi se velika cifra - rekao je harmonikaš i otkrio da li postoji nastup koji je ikada odbio.

- Odbio sam nastup u Dubaiju, zato što je trebalo da bude na jahti. U prvom trenutku sam prihvatio, ali kada su mi rekli da se radi o jahti, ja sam rekao: „Ne, na jahtu ne smem.“ Rekli su mi: „Zašto, nije ništa strašno.“ Posle sam čuo da se kolege koje su radile to umesto nas uopšte nisu dobro provele. Znači da su posledice bile baš loše.

Autor: M.K.