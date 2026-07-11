Veljko pokazao svoje STADO OVACA NA IMANJU U TITELU: Ispred ograde pas čuvar, evo od čega Ražnatović zarađuje (FOTO)

Mladi bokser Veljko Ražnatović još jednom je dokazao koliko uživa u mirnom, seoskom načinu života, pa je sa svojim pratiocima podelio najnovije kadrove sa svog prostranog imanja u Titelu.

On je uslikao ograđeni deo farme na kojem se nalazi veliko stado ovaca koje bezbrižno jedu seno iz postavljenih hranilica.

Ono što je svima takođe posebno privuklo pažnju jeste verni pas čuvar, koji mirno leži ispred ograde i budno motri na celo stado.

Poznato je da je Veljko gradsku vrevu i Beograd odavno zamenio prirodom, gde je izgradio uspešan biznis i posvetio se stočarstvu i poljoprivredi, a javnost je još jednom oduševljena njegovom skromnošću.

Veljko ima i farmu prasića, uložio 50.000 evra u biznis

Podsetimo, Veljko Ražnatović poseduje i farmu prasića, a isti biznis je i njegova majka odlučila da pokrene na Avali gde je nedavno kupila plac.Veljko Ražnatović godinama sa sinovima i suprugom Bogdanom Ražnatović živi u Titelu, a jednom je prilikom pričao o biznisu koji je razvio.

- Jedem samo ono što sam uzgajam, to je dosta zdravije i za decu. To je bilo na ženinu inicijativu. Tast mi gaji piliće, a ja prasiće, imamo svoju farmu. Ne nedostaje mi Beograd, ni malo. Za mene je mnogo bolje selo, a Titel je stvarno prelep. Uživan na reci, u divljini, brdu... Ne volim gužvu, saobraćaj, nisam takav. Pritom, na 20 minuta sam od Zrenjanina, a na 50 od Beograda, tako da sam blizu - rekao je on jednom prilikom, pa otkrio kako su ga prihvatili žitelji Titela:

- Komšije su me prihvatile savršeno, nisam jedini koji je iz Beograda došao u Titel, verovali ili ne. Na jugu su ljudi drugačiji, na primer u Žitorađi, a ovde ljudi gledaju svoja posla. Ne kažem da su ljudi na jugu loši, ali su topliji. Domaćini su i jedni i drugi, pozdrave te kada te sretnu i jedni i drugi, ali su u Titelu ljudi hladniji - reko je on jednom prilikom.

Veljko je u selu Stara Božurna ima plac na kom je sagrađen objekat koji ima više od 5.000 kvadrata.

- Ovaj plac je platio sigurno 30.000 evra, velika je farma koju ne može svako da priušti. Unutra ima mnogo svinja i prasića, kupio je i konja, a u sve to uložio je još najmanje 20.000 evra. Imaju ljude koji dolaze i vode računa o svemu. Nisam ljubomoran, meni je drago što je tu, ja svakako ne bih imao para to da kupim. Bolje što je on kupio, pa ulaže u to, nego da propada - pričao je komšija za domaće medije.

Autor: M.K.