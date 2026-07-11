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JOVANA JEREMIĆ U VRELOM IZDANJU VOZI ROLERE NA DORĆOLU: Opšti haos, prolaznici se hvataju za glavu zbog prekratkog šortsa i topa (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Kontroverzna voditeljka Jovana Jeremić ponovo je napravila opšti haos u Beogradu, kada se na poznatom šetalištu 25. maj pojavila u nikad izazovnijem izdanju. Ona je vreo letnji dan iskoristila za rekreaciju, te je obula rolere i provozala se popularnom stazom na Dorćolu.

Tom prilikom, Jovana je na sebi imala ultra kratak teksas šorts i top koji je jedva pokrivao njene grudi, dok je u ruci držala flašicu vode kako bi se osvežila.

Prolaznici su bukvalno ostali bez teksta i hvatali se za glavu dok je voditeljka sa osmehom, slušalicama u ušima i ful našminkana prolazila pored njih. Snimke ove vrele vožnje odmah je podelila na svom Instagram profilu uz pesmu Milice Pavlović "Dominacija", što je izazvalo lavinu komentara na društvenim mrežama.

Foto: Instagram.com

"Miloš je zahtevan muškarac, pravi Crnogorac, ali meni to ne pada teško"

Na konstataciju da je započela zajednički život sa Milošem, Jovana je nedavno rekla sledeće:

- Miloš je zahtevan muškarac, pravi Crnogorac, ali meni to ne pada teško jer su svi moji partneri bili zahtevni. O Milošu se stvarno brinem. Uvek ga čekaju kafa ili čaj kada se probudi, zdrav doručak i voće. Veoma ga poštujem - rekla je voditeljka, pa otkrila kako se njena ćerka Lea slaže sa Milošem:

Foto: Instagram.com

- Božanstveno. Lea ga je prihvatila najbolje od svih mojih partnera do sada zato što je videla da ima čistu dušu i srce. Miloš je retko kvalitetan, pošten i moralan mladić. Ima prave manire i viteški odnos prema ženi. Nema pokvarenu nameru i masku koja traje određeno vreme, pa posle, kada se ta maska skine, nastane čudovište ili demon, kakve sam imala priliku ranije da srećem u emotivnom životu.

Na pitanje novinara da ima informaciju da je u drugom stanju i da li je to istina, Jovana je odgovorila:

Foto: Instagram.com

- Neću ništa da odgovorim na to pitanje... Neka odgovor na to bude - videćemo i pokazaće vreme. Svakako ni prethodnu trudnoću nisam priznala javno do nekog šestog meseca, pa neću ni ovu - rekla je Jovana i priznala da Miloša vidi kao oca svog deteta:

- Vidim ga! Želela bih da rodim muško dete jer bih volela da ima njegove manire i kodeks. On je vaspitan baš onako kako jedan alfa muškarac treba da bude. Izuzetno poštuje ženu, voli je i čini sve za nju. Ne maltretira je fizički i psihički. Ne tera inat. Prvi zove, šalje i kupuje.

Autor: Pink.rs

#Dorćol

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#šorts

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