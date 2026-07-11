JOVANA JEREMIĆ U VRELOM IZDANJU VOZI ROLERE NA DORĆOLU: Opšti haos, prolaznici se hvataju za glavu zbog prekratkog šortsa i topa (FOTO)

Kontroverzna voditeljka Jovana Jeremić ponovo je napravila opšti haos u Beogradu, kada se na poznatom šetalištu 25. maj pojavila u nikad izazovnijem izdanju. Ona je vreo letnji dan iskoristila za rekreaciju, te je obula rolere i provozala se popularnom stazom na Dorćolu.

Tom prilikom, Jovana je na sebi imala ultra kratak teksas šorts i top koji je jedva pokrivao njene grudi, dok je u ruci držala flašicu vode kako bi se osvežila.

Prolaznici su bukvalno ostali bez teksta i hvatali se za glavu dok je voditeljka sa osmehom, slušalicama u ušima i ful našminkana prolazila pored njih. Snimke ove vrele vožnje odmah je podelila na svom Instagram profilu uz pesmu Milice Pavlović "Dominacija", što je izazvalo lavinu komentara na društvenim mrežama.

"Miloš je zahtevan muškarac, pravi Crnogorac, ali meni to ne pada teško"

Na konstataciju da je započela zajednički život sa Milošem, Jovana je nedavno rekla sledeće:

- Miloš je zahtevan muškarac, pravi Crnogorac, ali meni to ne pada teško jer su svi moji partneri bili zahtevni. O Milošu se stvarno brinem. Uvek ga čekaju kafa ili čaj kada se probudi, zdrav doručak i voće. Veoma ga poštujem - rekla je voditeljka, pa otkrila kako se njena ćerka Lea slaže sa Milošem:

- Božanstveno. Lea ga je prihvatila najbolje od svih mojih partnera do sada zato što je videla da ima čistu dušu i srce. Miloš je retko kvalitetan, pošten i moralan mladić. Ima prave manire i viteški odnos prema ženi. Nema pokvarenu nameru i masku koja traje određeno vreme, pa posle, kada se ta maska skine, nastane čudovište ili demon, kakve sam imala priliku ranije da srećem u emotivnom životu.

Na pitanje novinara da ima informaciju da je u drugom stanju i da li je to istina, Jovana je odgovorila:

- Neću ništa da odgovorim na to pitanje... Neka odgovor na to bude - videćemo i pokazaće vreme. Svakako ni prethodnu trudnoću nisam priznala javno do nekog šestog meseca, pa neću ni ovu - rekla je Jovana i priznala da Miloša vidi kao oca svog deteta:

- Vidim ga! Želela bih da rodim muško dete jer bih volela da ima njegove manire i kodeks. On je vaspitan baš onako kako jedan alfa muškarac treba da bude. Izuzetno poštuje ženu, voli je i čini sve za nju. Ne maltretira je fizički i psihički. Ne tera inat. Prvi zove, šalje i kupuje.

Autor: Pink.rs