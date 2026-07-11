Prva fotka Meline Džinović nakon udaje za MILIONERA: Ćerka je snima, a jedan detalj na njenoj ruci privukao ogromnu pažnju! (FOTO)

Nakon vesti da se modna kreatorka Melina Džinović (45) tajno udala za britanskog milionera Džefrija Pola Arnolda (70), javnost ne prestaje da bruji o njenom novom luksuznom životu.

Ulje na vatru dolila je njena ćerka Đina Džinović, koja je na svom Instagram profilu podelila najnovije kadrove svoje majke.

Naime, na snimcima se vidi Melina koja u elegantnoj crnoj kombinaciji uživa na ekskluzivnoj lokaciji pored vode, dok u ruci drži upaljenu cigaretu i zagonetno se smeška u kameru. Ono što je svima odmah zapalo za oko jeste skupocena, masivna narukvica na njenoj ruci koja svedoči o neviđenom bogatstvu u kojem kreatorka sada uživa.

Komentari na društvenim mrežama bukvalno pljušte, a mnogi ističu da Melina nakon razvoda i nove udaje izgleda zadovoljnije i fatalnije nego ikada pre.

Melina upoznala novog muža milionera u taksiju

Podsetimo, Melina se nedavno udala za britanskog milionera Džefrija Pola Arnolda, a njihov sudbinski susret odigrao se, verovali ili ne - u taksiju.Dobro obavešteni izvor podelio je detalje o tome kako je Melina o ovom događaju pričala bliskim prijateljicama:

"To je filmska priča. Melina je poručila taksi da se vozi do aerodroma. Ne znam kuda je letela, ali taksista je ljubazno upitao da li može da poveze još jednog gospodina. Malo jeste to čudno jer taksista kada uzme putnika retko kada vozi i drugu mušteriju. Možda je to bila posebna situacija ili sudbina. Nešto jeste, ali ovo je lično Melina pričala svojim prijateljicama", pričao je izvor za domaće medije.

Autor: M.K.