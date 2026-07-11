Narodni poslanik se oglasio nakon BAJIĆEVE KOMEMORACIJE: Otkrio šta je pevač pričao Maloj Cani

Uglješa Grgur se nakon komemoracije Andriji Bajiću prisetio njihovog odnosa i otkrio emotivne detalje o prijateljstvu sa legendarnim pevačem.

Uglješa Grgur, narodni poslanik i predsednik Pokreta za pravdu Grgur, prisustvovao je komemoraciji Andriji Bajiću, nasem legendarnom pevaču koji je preminuo u 89. godini.

- Godinama smo se poznavali. Andrija mi je bio kao otac. Mnogo je brinuo o meni, često me je zvao kada bi me video na da govorim na televiziji. Poslao bi mi sliku, uvek se plasio za mene, Cani je govorio: "Joj kako se bojim za mog Uglješu, da ga ne ubije neko, što se bori protiv ovih izvršitelja" -prica Grgur i dodaje:

- Srce me boli za njim. Mnogo je dobar čovek bio.

Inačer, na komemoraciji su se okupili članovi porodice, prijatelji, kolege i poštovaoci lika i dela Andrije Bajića kako bi mu odali poslednju počast. Emotivnim govorima prisutni su se prisetili njegovog života, bogate karijere i tragova koje je ostavio na domaćoj muzičkoj sceni, ističući da će njegove pesme i uspomena na njega nastaviti da žive među generacijama koje dolaze.

Haos na komemoraciji

Podsetimo, tokom komemoracije dogodio se neprijatan incident koji je privukao pažnju prisutnih. Mala Cana je, kada je ugledala porodičnu fotografiju postavljenu na bini, napala čoveka iz organizacije SEMUS-a zbog fotografije koja se nalazila na bini.

Poznato je da je je pevačica, kako je nekoliko puta istakla, u lošim odnosima sa ćerkama i porodicom pokojnog pevača, a samo jedan od razloga sukoba jeste imovima.

- Mogli smo još, nije ti bilo vreme, godine su broj, ali sve što sam se borila, kao i do sada, za sve, da ti se uradi komemoracija, da budeš sahranjen u Aleji, da mogu slobodno da mogu slobodno da dođem da plačem. Da niko ne može da mi zabrani da te oplakujem svaki dan, živote moj, srećo moj - uz suze je govorila Mala Cana koja je potom doživela šok što nigde nema zajedničkih fotografija nje i Andrije Bajića.

- Sram ih bilo, nijednu našu sliku nisu mi tražili - besno je rekla.

Ko je bio Andrija Bajić?

Andrija Bajić važio je za jednog od doajena narodne muzike u Jugoslaviji. Zajedno sa bratom Tomislavom činio je duet koji je bio poznat kao "Braća Bajić". Tokom nekoliko decenija 20. veka objavili su niz albuma koji su se prodali u milionskom tiražu.

Tomislav i Andrija Bajić su rođeni i odrasli u selu Jabučje kod Lajkovca, u siromašnoj, nadničarskoj porodici. Otac im je bio Lazar Bajić, a majka im je bila Mileva Jevtić iz Stublenice kod Uba. Deda po ocu zvao se Andrija Bajić i po njemu Andrija nosi ime. Deda po majci zvao se Milorad. Pored njih dvojice Lazar i Milena su imali još petoro dece tri ćerke i dva sina. Najstarije i najmlađe dete bile su ćerke.[1] Muziku su zavoleli kao deca, svirajući frulu. Na njoj su učili da sviraju narodne pesme.

Braća Tomislav i Andrija, rodom iz valjevskog kraja – sela Jabučja pored Lajkovca, kompozitori, tekstopisci, instrumentalisti, vokalni solisti. Tvorci velikog broja kola i pesama u duhu izvornog narodnog, srpskog melosa, pisanih za sebe i druge. Za mnoga dela se ni danas ne zna da su ih oni komponovali, već se smatra da su narodna, izvorno nastala. “Nad izvorom vrba se nadnela”- pesma koja je proslavila Silvanu Armenulić, “ Kolubarski vez”- naše najpoznatije kolo, samo su neka od njih…

Autor: M.K.