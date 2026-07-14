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DOBIO ČETVRTO DETE PRE DVE NEDELJE! Dado Polumenta sa 11 godina mlađom ženom živi bajku: Promenio nam se ceo svet (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Porodica Dada Polumente (43) pre dve nedelje postala je bogatija za još jednog člana. Njegova supruga Ivona sada je podelila fotografije iz porodičnog doma i pokazala kako njihov život sada izgleda.

Ivona je na Instagramu objavila niz fotografije iz porodičnog doma gde je pokazala kako ćerke uživaju sa malim bratom koji sada uživa maksimalnu pažnju svih ukućana.

Foto: Instagram.com

- Dve nedelje koje su nam promenile ceo svet - napisala je ona u opisu objave.

Inače, Dado sa 11 godina mlađom Ivonom ima troje dece, dok iz prethodne veze ima sina.

Foto: Instagram.com

Imala problema tokom trudnoće

Ivona je nedavno govorila o zdravstvenim problemima.

- Imam i hipotireozu i hašimoto. Otkrila sam u prvoj trudnoći, već sa 21 godinu. Ali dobro, nek mi je to najmanja briga. Sve je u glavi. To je stanje sa kojim naučiš da živiš, slušaš svoje telo i vodiš više računa o sebi. Najvažnije je da ne živimo u strahu i da ne dozvolimo dijagnozi da upravlja našim životom." - napisala je Ivona na Instagramu i otkrila kako je saznala da ima trombofiliju.

Foto: Instagram.com

- Tako sto sam imala pobačaj između prve i druge trudnoće i doktorica me odmah nakon toga poslala na sve analize gde se ustanovila trombofilija. Rečeno je da se prilikom sledeće trudnoće odmah obratim hematologu koji mi je postavio terapiju. Ubadam se svaki dan u stomak celu trudnoću i drugu i evo sad treću. Prvu trudnoću sam iznela bez toga, nisam ni znala. Kako moj doktor kaže, to je sedmica na lotou koju ne želiš da dobiješ - napisala je Ivona.

Foto: Instagram.com

Autor: M.K.

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