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PRASIĆI NISU JEDINO ŠTO POSEDUJE! Veljko Ražnatović pokazao šta sve čuva na FARMI! Uslikao stado ovaca, a tek da vidite psa čivara!

Izvor: Kurir, Pink.rs, Foto: Pink.rs, Pixabay.com ||

Veljko Ražnatović ima biznis sa prasićima, a sada je pokazao i čitavo stado ovaca koje poseduje.

Veljko Ražnatović jedan je od dece javnih ličnosti koji nije krenuo stranputicom i ako je imao sve uslove za to. Veljko se oženio pre nekoliko godina Bogdanom Ražnatović koja je iz Titela, a sin Cece Ražnatović odlučio je da na njenom domaćinstvu izgradi farmu.

Foto: Instagram.com

On je započeo biznis sa prasićima, a sada je pokazao i čitavo stado ovaca koje poseduje. 

Pored ovčica tu je bio i pas rase "Azijat" koja je poznata po tome da su čuvari  za velika stada životinja.

Veljko je izgradio unosan biznis, daleko od Beograda te s eposvetio poljoprivredi i stočarstvu a zbog njegove skromnosti i jednostavnosti svi su oduševljeni.

Veljko i Bogdana često pokazuju svoju svakodnevnicu sa sinovima koja nimalo ne odskače od uobičajenih koju imaju svi drugi ljudi, što posebno oduševljava njihove pratioce.

Foto: Instagram.com

Ima i farmu prasića

Podsetimo, Veljko Ražnatović poseduje i farmu prasića, a isti biznis je i njegova majka odlučila da pokrene na Avali gde je nedavno kupila plac.

Veljko Ražnatović godinama sa sinovima i suprugom Bogdanom Ražnatović živi u Titelu, a jednom je prilikom pričao o biznisu koji je razvio.

- Jedem samo ono što sam uzgajam, to je dosta zdravije i za decu. To je bilo na ženinu inicijativu. Tast mi gaji piliće, a ja prasiće, imamo svoju farmu. Ne nedostaje mi Beograd, ni malo. Za mene je mnogo bolje selo, a Titel je stvarno prelep. Uživan na reci, u divljini, brdu... Ne volim gužvu, saobraćaj, nisam takav. Pritom, na 20 minuta sam od Zrenjanina, a na 50 od Beograda, tako da sam blizu - rekao je on jednom prilikom, pa otkrio kako su ga prihvatili žitelji Titela:

- Komšije su me prihvatile savršeno, nisam jedini koji je iz Beograda došao u Titel, verovali ili ne. Na jugu su ljudi drugačiji, na primer u Žitorađi, a ovde ljudi gledaju svoja posla. Ne kažem da su ljudi na jugu loši, ali su topliji. Domaćini su i jedni i drugi, pozdrave te kada te sretnu i jedni i drugi, ali su u Titelu ljudi hladniji - reko je on u "Laganom potkastu".

Veljko je u selu Stara Božurna ima plac na kom je sagrađen objekat koji ima više od 5.000 kvadrata.

- Ovaj plac je platio sigurno 30.000 evra, velika je farma koju ne može svako da priušti. Unutra ima mnogo svinja i prasića, kupio je i konja, a u sve to uložio je još najmanje 20.000 evra. Imaju ljude koji dolaze i vode računa o svemu. Nisam ljubomoran, meni je drago što je tu, ja svakako ne bih imao para to da kupim. Bolje što je on kupio, pa ulaže u to, nego da propada - pričao je komšija za domaće medije.

Foto: Google Maps; Instagram.com; E-Stock/Ivan Dobričić

Autor: S.Z.

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