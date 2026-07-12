Kad te voljena osoba tako vidi.. Kasper otkrio detalje razgovora sa Minom nakon izlaska iz Laze Lazarevića, evo o čemu su pričali

Mina Kostić pre nekoliko dana napustila je zdravstvenu ustanovu "Laza Lazarević" nakon 23 dana provedenih u pomenutoj ustanovi. Po nju su tada došli njen partner Mane Ćuruvija Kasper i njena braća.

Nakon izlaska iz Laze, partner pevačice odlučio je da je vreme za odmor, pa su pevačica i Mane otišli na more. Ćuruvija se s vremena na vreme oglašava na mrežama, pa je sada objavio sliku sa pevačicom i otkrio da su vodili razgovor, a Minin odgovor ga je iznenadio.

- Pitao sam Minu šta za nju znači biti savršen? Odgovorila mi je kao iz topa: Savršeni možemo postati samo onda kada nas voljena osoba tako vidi svojim očima... Jedna je Mina. Volimo vas - napisao je on.

"Odlično sam"

Mina Kostić je bolnicu napustila držaći brata za ruku. Bila je obučena sva u crnom, nosila je kačket i naočare. Pevačica je uspela da se obrati jednom rečenicom na pitanje novinara kako se oseća.

- Odlično sam - poručila je Mina, koja je potom ušla u "mercedes".

Zbog administracije ostala duže u Lazi

Pevačica Mina Kostić trebalo je dan ranije da bude puštena iz Specijalne bolnice za psihijatrijske bolesti Laza Lazarević", ali kako je Kurir saznao, do odlaganja otpusta došlo je zbog tehničkih razloga i administrativnih procedura koje još uvek nisu u potpunosti završene.

Prema informacijama do kojih smo došli, Minino zdravstveno stanje je stabilno i ne postoje nove komplikacije koje bi uticale na njeno dalje lečenje.

Autor: N.B.