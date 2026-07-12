Željko Mitrović poslao žestoku poruku kritičarima: Starenje je vaša odluka! Uvek je sve i bilo u našim rukama, ali svima je lakše autoputem nego brdovitim puteljcima (VIDEO)

Vlasnik i direktor Pink Media Group Željko Mitrović oglasio se na Instagramu nakon brojnih komentara koje je dobio zbog snimaka sa plaže, poručivši da godine ne određuju način života i da čovek može mnogo više da utiče na proces starenja nego što većina misli.

Mitrović je u objavi istakao da je čitao komentare korisnika društvenih mreža koji smatraju da njegovo ponašanje na plaži "ne priliči njegovim godinama", ali je naglasio da se sa takvim stavovima u potpunosti ne slaže.

- Čitam juče komentare na mrežama i shvatim da ljudi ništa ne razumeju! Pišu mi ljudi kako đipanje na plaži u kupaćim gaćama ne priliči mojim godinama! Definitivno je starenje vaša i samo vaša odluka, uspostavljena tradicionalnim navikama i modelom ponašanja kojem su nas naučili – napisao je Mitrović.

Prema njegovim rečima, način na koji društvo doživljava godine i starenje rezultat je ustaljenih obrazaca ponašanja koji se prenose generacijama.

On smatra da mehanički sat, kalendar, pa čak ni rotacije kosmičkih tela nisu pravi pokazatelji ljudskog vremena ukoliko čovek odluči da preuzme kontrolu nad sopstvenim organizmom i životnim navikama.

– Našao sam način da kontrolišem leptin, hormon koji je u našem organizmu sat ili časovnik za hipotalamus i hipofizu, koji šalju signale (GnRH, LH i FSH), kontrolišu hormon rasta (GH – growth hormone) i adrenalne androgene (na primer DHEA). Sve ovo pišem sa samo jednim razlogom – telomeri se mogu zbuniti i prestati da se dele! To znači da i deobu ćelija koja je konačna (oko 50 puta) usporavamo po našoj volji – naveo je Mitrović.

Objava je za kratko vreme privukla veliku pažnju korisnika društvenih mreža i izazvala brojne reakcije.

Na kraju, vlasnik i direktor Pink Media Group zaključio je da je izbor načina života u najvećoj meri u rukama svakog pojedinca.

– Uvek je sve i bilo u našim rukama, ali razumljivo, svima je lakše autoputem nego brdovitim puteljcima – zaključio je Mitrović.

Autor: S.M.