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Željko Mitrović poslao žestoku poruku kritičarima: Starenje je vaša odluka! Uvek je sve i bilo u našim rukama, ali svima je lakše autoputem nego brdovitim puteljcima (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com/zeljkomitrovic ||

Vlasnik i direktor Pink Media Group Željko Mitrović oglasio se na Instagramu nakon brojnih komentara koje je dobio zbog snimaka sa plaže, poručivši da godine ne određuju način života i da čovek može mnogo više da utiče na proces starenja nego što većina misli.

Mitrović je u objavi istakao da je čitao komentare korisnika društvenih mreža koji smatraju da njegovo ponašanje na plaži "ne priliči njegovim godinama", ali je naglasio da se sa takvim stavovima u potpunosti ne slaže.

- Čitam juče komentare na mrežama i shvatim da ljudi ništa ne razumeju! Pišu mi ljudi kako đipanje na plaži u kupaćim gaćama ne priliči mojim godinama! Definitivno je starenje vaša i samo vaša odluka, uspostavljena tradicionalnim navikama i modelom ponašanja kojem su nas naučili – napisao je Mitrović.

Prema njegovim rečima, način na koji društvo doživljava godine i starenje rezultat je ustaljenih obrazaca ponašanja koji se prenose generacijama.

Foto: Instagram.com/zeljkomitrovic

On smatra da mehanički sat, kalendar, pa čak ni rotacije kosmičkih tela nisu pravi pokazatelji ljudskog vremena ukoliko čovek odluči da preuzme kontrolu nad sopstvenim organizmom i životnim navikama.

Foto: Instagram.com/zeljkomitrovic

– Našao sam način da kontrolišem leptin, hormon koji je u našem organizmu sat ili časovnik za hipotalamus i hipofizu, koji šalju signale (GnRH, LH i FSH), kontrolišu hormon rasta (GH – growth hormone) i adrenalne androgene (na primer DHEA). Sve ovo pišem sa samo jednim razlogom – telomeri se mogu zbuniti i prestati da se dele! To znači da i deobu ćelija koja je konačna (oko 50 puta) usporavamo po našoj volji – naveo je Mitrović.

Objava je za kratko vreme privukla veliku pažnju korisnika društvenih mreža i izazvala brojne reakcije.

Foto: Instagram.com/zeljkomitrovic

Na kraju, vlasnik i direktor Pink Media Group zaključio je da je izbor načina života u najvećoj meri u rukama svakog pojedinca.

– Uvek je sve i bilo u našim rukama, ali razumljivo, svima je lakše autoputem nego brdovitim puteljcima – zaključio je Mitrović.

Autor: S.M.

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