Evo kako Mirko Šijan i Bojana zarađuju: Kolege sa pijace otkrile šta se dešava iza tezge

Dok se prepričavaju nagađanja i cifre o zaradi Mirka Šijana i njegove supruge Bojane koji vode posao na pijaci, bračni par je odlučio da pokaže kako provodi svoje slobodno vreme.

Daleko od gradske vreve, oni su spakovali kofere i otišli u spa centar kako bi sebi priuštili potpuni hedonizam i uživanje u luksuzu. Fotografija koju su Mirko i Bojana objavili iz bazena odmah je izazvala lavinu reakcija i oduševljenje na društvenim mrežama.

Oni su pozirali nasmejani, opušteni i okruženi modernim ambijentom, jasno stavljajući do znanja pratiocima koliko im prija zajedničko vreme i beg od svakodnevnih obaveza. Iako nisu svaki dan na pijaci, redovno učestvuju u porodičnom biznisu, pa je ovaj odmor zaslužen.

"Dečko za primer" – Rad na pijaci donosi simpatije mušterija

Mirko je nakon venčanja preuzeo deo porodičnog posla svoje supruge i uključio se u rad na pijaci.

Prema rečima ljudi koji tamo redovno kupuju, oboje su izuzetno vredni i omiljeni među mušterijama. Žena koja svakodnevno pazari na pijaci podelila je svoje utiske o njima:

„Mirko i Bojana su jako vredni. Ljudi ih na pijaci obožavaju, uvek su nasmejani i kulturni. Nisu prisutni svakodnevno, ali svaki drugi-treći dan obilaze tezge. On donese piliće, zna i da sredi to meso, opere sudove u kojima je bila roba... Ma, dečko za primer.

Stalne gužve i neverovatan pazar

Pored pilića, bračni par ima i još jednu tezgu na kojoj prodaju mlečne proizvode.

Njihov trud se očigledno isplati, s obzirom na to da se ispred njihove tezge stalno stvaraju gužve. Čovek koji radi na pijaci u blizini njihove tezge otkrio je detalje o zaradi i izjavio:

- Uh, kod njih na tezgi je stalno gužva, pa tu ume da bude popriličan pazar. Znam, kada sam pričao s Mirkom, rekao mi je da na tezgi sa pilićima pazar nikada ne bude ispod 300.000 dinara. Kad se to pomnoži, izađe poprilična suma.



Autor: N.B.