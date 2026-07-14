Jelena Radanović iskreno o roditeljstvu: Otkrila kako pruža podršku sinu Naumu i da li Damjan ide u vrtić

Jelena Radanović supruga pevača Slobe Radanović, izdvojila je vreme da razmeni mišljenja i stavove sa pratiocima na Instagramu. Oni su joj postavljali razna pitanja, a bilo je i onih koji su se interesovali za njenu decu.

Jelena Radanović i Sloba imaju sina Damjana, a ona iz prvog braka ima još dvojicu sinova. Sin Naum ima autizam, pa njemu poklanja posebnu pažnju.

- Koji vam je naredni korak vezan za Nauma? Da li ste probali kalcium-folat? - glasilo je jedno pitanje.

- Jesmo. Pola godine, ništa specijalno. Idemo još na fmt u spetembru. I to je kraj. Onda samo osnovni suplementi i ishrana. Ništa više - odgovorila je Jelena.

- Da li je istina da Damjan ide u državni vrtić? - zanimalo je drugog pratioca.

- Da, super mu je, pravi vrtić. Voli da ide, svi ga vole i on voli sve - napisala je Radanovićeva.

Kako se hrani Jelena Radanović?

Žena Slobe Radanovića, Jelena, i nakon tri porođaja uspela je da održi savršenu figuru. Ona često deli snimke iz teretane i sa tretmana nogu, a sada je progovorila i o ishrani.

Jelenu Radanović su pratioci na društvenim mrežama pitali koju namirnicu ne jede, a ona je odgovorila:

- U stvari ima, ne koristimo rafinisano ulje. Znamo svu napamet šta je štetno, mleko, šećer i gluten, ali volEmo pa je borba - napisala je ona.

O razvodu i prvom braku

Podsetimo, Jelena iza sebe ima brak u kojem je dobila dvoje dece, a o razvodu je pisala na Instagramu.

- Razvod je u svakom slučaju loše iskustvo, bez obzira na okolnosti, ali ne mora da bude trauma. Samo ga šutnemo tamo u prošlost. Bez "jadna ja". Imala sam milion loših životnih okolnosti, ali sada imam nula trauma. Samo ustaneš ujutru i tako odlučiš. Dobro jutro, ja sam srećna - napisala je Jelena tada.

Autor: N.B.