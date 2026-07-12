Marija Šerifović otvorila vrata svog doma: U ovom luksuznom stanu provodi vreme sa sinom (FOTO)

Marija Šerifović godinama već živi na Novom Beogradu u luksuznom naselju u kom kako prenose mediji žive i njene kolege.

Od pre skoro 3 godine i pevačicin naslednik Mario živi s njom. Pevačica itekako čuva svoju privatnost, pa nikada u svoj stan nije pustila medijske ekipe kao neke njene koleginice, ali je često snimajući se za društvene mreže pokazivala deo po deo njenog porodičnog doma.

Budući da je veoma aktivna na društvenim mrežama, pevačica je jednom prilikom pokazala kako izgleda unutrašnjost njenog doma. Stan se sastoji od tri spavaće sobe i dva kupatila. Ceo prostor je opremljen u minimalističkom stilu, a u enterijeru ubedljivo dominira siva boja.

Marija Šerifović je tokom uređenja vodila računa o apsolutno svakom detalju kako bi sve izgledalo besprekorno. Tako se u njenoj dnevnoj sobi mogu videti veliki televizor, police sa knjigama i brojne fotografije.

Ipak, ceo dom je pre svega podređen njenom sinu Mariu, kog je pevačica dobila uz pomoć surogat majke na klinici u Los Anđelesu 2. decembra 2023. godine. Pored detalja koji opisuju samu Mariju, stan je preplavljen igračkama koje njen naslednik obožava.

Podsetimo, Marija Šerifović je krajem 2023. godine postala majka sina Marija, kojeg je dobila uz pomoć surogat majke u Sjedinjenim Američkim Državama. Pevačica je tada podelila srećne vesti sa javnošću i istakla da joj se ostvarila najveća životna želja – da postane majka. Od tada često govori o tome koliko joj je roditeljstvo promenilo život i koliko uživa u svakom trenutku provedenom sa naslednikom.

Autor: N.B.