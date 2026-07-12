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Radost u porodici Nadežde Biljić: Evo šta slave danas u njihovom domu

Izvor: kurir, pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nadežda Biljić i Toma Panić upoznali su se u rijalitiju "Zadruga" gde je njihova ljubav i počela. I ako su im mnogi predviđali rastanak nakon što izađu iz zatvorenog prostora, Toma i Nadežda su sve demantovali.

Oni godinama uživaju u složnom braku, a imaju i sina. Toma je menadžer pevačice, dok ona vredno nastupa. Panić se sada oglasio na mrežama i otkrio da danas slave slavu Petrovdan.

Uz ovu dirljivu sliku, on je uputio i poruku o prenošenju slavskih običaja sa kolena na koleno.

„Otac mi je predao kolač, a mi smo po tradiciji presekli slavski kolač koji smo mi umesili. Srećna slava Petrovdan", napisao je Toma uz fotografiju koju je objavio.

Foto: Instagram.com

"Prodao sam dva auta da bi snimila pesmu"

Iako danas uživaju u porodičnom miru i uspehu, iza ovog para je izuzetno težak period i lavovska borba za Nadeždinu karijeru o kojoj je Toma nedavno otvoreno progovorio za medije. On je podsetio javnost na zatvorena vrata na koja su nailazili i na odbijanja menadžera na samom početku.

- Svi kažu da smo Nadežda i ja izabrali teži put, a ja bih rekao da je to pravi... Nudio sam je na početku drugim menadžerima, svi su odbili. Odbili su nas kada nismo imali za pelene - prisetio se Toma najtežih trenutaka kroz koje su prošli.

Foto: Instagram.com

Kako bi njegova supruga uspela da snimi pesmu i predstavi svoj talenat publici, Toma je bio spreman na ogromne finansijske i lične žrtve:

- Bilo je momenata kada sam prodao svoja dva automobila da bi ona snimila pesmu. Bilo je svega, o kakvoj krađi para se tu priča - pričao je on.

Autor: N.B.

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