Radost u porodici Nadežde Biljić: Evo šta slave danas u njihovom domu

Nadežda Biljić i Toma Panić upoznali su se u rijalitiju "Zadruga" gde je njihova ljubav i počela. I ako su im mnogi predviđali rastanak nakon što izađu iz zatvorenog prostora, Toma i Nadežda su sve demantovali.

Oni godinama uživaju u složnom braku, a imaju i sina. Toma je menadžer pevačice, dok ona vredno nastupa. Panić se sada oglasio na mrežama i otkrio da danas slave slavu Petrovdan.

Uz ovu dirljivu sliku, on je uputio i poruku o prenošenju slavskih običaja sa kolena na koleno.

„Otac mi je predao kolač, a mi smo po tradiciji presekli slavski kolač koji smo mi umesili. Srećna slava Petrovdan", napisao je Toma uz fotografiju koju je objavio.

"Prodao sam dva auta da bi snimila pesmu"

Iako danas uživaju u porodičnom miru i uspehu, iza ovog para je izuzetno težak period i lavovska borba za Nadeždinu karijeru o kojoj je Toma nedavno otvoreno progovorio za medije. On je podsetio javnost na zatvorena vrata na koja su nailazili i na odbijanja menadžera na samom početku.

- Svi kažu da smo Nadežda i ja izabrali teži put, a ja bih rekao da je to pravi... Nudio sam je na početku drugim menadžerima, svi su odbili. Odbili su nas kada nismo imali za pelene - prisetio se Toma najtežih trenutaka kroz koje su prošli.

Kako bi njegova supruga uspela da snimi pesmu i predstavi svoj talenat publici, Toma je bio spreman na ogromne finansijske i lične žrtve:

- Bilo je momenata kada sam prodao svoja dva automobila da bi ona snimila pesmu. Bilo je svega, o kakvoj krađi para se tu priča - pričao je on.

Autor: N.B.