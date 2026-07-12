Poslednji dani Sonje Savić i dalje intrigiraju javnost: Komšije ispričale šta se dešavalo u njenom domu, a evo gde je slavna glumca sahranjena

Prošlo je 18 godina otkako je legendarna srpska glumica Sonja Savić preminula, u septembru 2008. godine, kada je pronađena mrtva u svom stanu u Beogradu. Iako vreme neumitno prolazi, uspomena na njenu holivudsku lepotu, šarm i avangardnu prirodu i dalje živi među njenim bivšim komšijama, koji se sa setom prisećaju ove neponovljive umetnice.

Na interfonu beogradske zgrade u Kursulinoj ulici, gde je glumica nekada stanovala, i dan-danas stoji prezime „Savić. Iako se iz samog stana više niko ne odaziva, komšije koje svakodnevno tu prolaze imaju o glumici samo najlepše reči. Jedna od komšinica podelila je svoja sećanja na Sonjinu prijatnu prirodu i harizmu:

„Sretale smo se svuda i volela sam je izuzetno. Sve mi je bilo drago, sve uloge... Otišla je dosta mlada, svašta se vezivalo za njen život. Imala je posebnu energiju i šarm i bila je dostupna svima, sa običnim ljudima na pijaci je razgovarala... Bila je omiljena”.

Ova komšinica dodaje da se danas Sonjino ime pominje uglavnom kada ljudi namenski prođu njenim krajem ili među onima koji su je lično poznavali, dodajući da ljude u današnje vreme brz život i svakodnevni problemi odvraćaju od prošlosti.

Neshvaćena avangarda i holivudska lepota

Druga komšinica, Sonjina vršnjakinja, ističe da se jasno seća dana kada je glumica umrla, jer je baš u tom trenutku prolazila tuda sa suprugom i detetom. Ona svedoči da se govorka da je čuveni stan prodat, ali napominje da ne zna detalje, te se radije osvrće na Sonjin karakter:

- U to vreme kada sam došla u Beograd, pamtim je kao avangardnu osobu, nekoga ko je bio preteča svih stvari koje se danas dešavaju. Mogu reći da je bila dosta filozofski nastrojena i zbog toga često nedovoljno shvaćena od naroda, tadašnjeg sistema i svih.

Prisećajući se njene pojave, komšinica je posebno naglasila jedinstvenost njenog izgleda:

„Ja je se sećam kao izuzetno kulturne i uviđajne osobe. Ona je bila jako harizmatična i lepa. Koliko je ona bila lepa možete videti i u spotu Miroslava Ilića. Imala je holivudsku lepotu, ni približno kao današnje devojke koje liče jedna na drugu.

Tragičan kraj i teret ogromnog pritiska

Uprkos velikom daru i uspehu, komšije smatraju da umetnica na kraju nije uspela da se izbori sa bremenom koje takav život nosi.

Stariji komšija, dugogodišnji stanovnik ovog beogradskog kraja, sa žaljenjem se osvrnuo na njene poslednje dane:

„Sonja je bila divna osoba, iskrena, davala je sve od sebe. Velika glumica, ogroman talenat i neko ko će biti zapamćen u srpskoj kinematografiji. Nažalost, podlegla je nekim kompleksima, kako sam mogao da primetim kada sam prolazio tu pored njenog stana. Izgleda da nije mogla da izdrži taj ogroman pritisak i onda je sve krenulo nizbrdo i nažalost smo ostali bez nje”



Podsetimo: Glumica Sonja Savić sahranjena je na seoskom groblju u Donjoj Gorevnici, selu kod Čačka (između Čačka i Kraljeva). Počiva u porodičnoj grobnici porodice Savić, pored svojih predaka. Sonja Savić preminula je 23. septembra 2008. godine u Beogradu, a ispraćaj je održan po želji porodice u njenom rodnom kraju, uz pravoslavne običaje, a kako izgleda njen grob, pogledajte OVDE!

Autor: N.B.