ZA KRATKO VREME SU OSVOJILI SRCA PUBLIKE! Pinkove zvezde, Džan Imamović i Đole Jovanović otvorili dušu o muzičkom takmičenju koje je pokorilo REGION! Evo koliko su im se životi promenili nakon velikog uspeha!

Veliku popularnost, brojne simpatije publike i prepoznatljivost širom regiona Đorđe Jovanović i Džan Imamović stekli su zahvaljujući učešću u muzičkom takmičenju koje im je otvorilo vrata estrade i donelo brojne poslovne prilike. Iako je od njihovog pojavljivanja na malim ekranima prošlo određeno vreme, interesovanje javnosti za njihov privatni i poslovni život ne jenjava, a njihovi nastupi iz dana u dan privlače sve veći broj ljudi.

U iskrenom razgovoru sa voditeljkom Bojanom Lazić u emisiji ''Premijera vikend specijal'' osvrnuli su se na period takmičenja koji im je promenio život, govorili o tome kako su se nosili sa iznenadnom slavom, koliko im je podrška publike značila tokom celog procesa, ali i kako danas gledaju na uspeh koji su ostvarili. Đorđe i Džan nisu krili emocije, pa su otkrili kako se osećaju kada se osvrnu na sve što su prošli i koliko su zahvalni što im je upravo to iskustvo donelo priliku da ostvare svoje muzičke snove.

Je l' si razočaran, Đole?

- Nisam ni ja očekivao pobnedu, ljudi oko mene jesu, ali sam veoma zadovoljan jer je sve ispalo dobro na kraju. Bitno mi je bilo da dođem do finala, ali mi je krivo jer nisam stigao da otpevam dve pesme koje sam pripremio za kraj. Neponovljiv je taj osećaj kad dođete na tu veliku scenu ''Pinkovih zvezda'', ne mogu ni da opišem koliko se lepo osećam. Moram da kažem da mi je veoma drago jer je Stefan Cekić pobedio, to je pobeda našeg mentora Desingerice, takođe. Kada smo ostali u duelu Stefan i ja, to sam predosetio, u tom trenutku mi je bilo važno samo da mi je lepo. Što se mene tiče, Anja Tabak je bila takođe veliki favorit, ona je devojka koja ima raskošan glas, fenomenalno peva.

Džan, kakva je situacija kod tebe, da li si ti priželjkivao pobedu?

- Važno je da smo na kraju bili svi puni dobre i pozitivne energije. Veoma sam zadovoljan samim dostignućem. U takmičenje sam bio amater, završio sam osnovnu i srednju muzičku školu, ali se moj kvalitet pevanja vremenom povećavao, veoma sam zahvalan mentorki Zorici Brunclik, njenoj čitavoj porodici, kao i mojoj učiteljici pevanja. Zaista bih svakom poželeo i da ima moju porodicu kakvu ja imam, zaista sam ponosan na to. Kada smo se Stefan Cekić i ja borili za pobedu, nije mi bilo najvažnije da uzmem pobedu, već mi je bitno bilo što sam tu. Meni su se usta sušila, imao sam neopisivu tremu, to moram da kažem. Pobedili mi, ili ne, karijera mora da se gradi, a svi smo uspeli koji smo došli do samog kraja takmičenja. Kada su se borili njih trojica za prvo mesto, svakako mi je Stefan Cekić bio favorit, prošli smo zajedno neke trenutke tokom takmičenja, bilo mi je to veoma drago kada je odneo pobedu.

Autor: S.Z.