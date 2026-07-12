PRONAĐE VREMENA ZA UŽITAK, ALI MARLJIVO RADI! Neda Ukraden priznala kako balansira između karijere i porodice, pa otkrila da li veruje u iskrenu ljubav: Nikada nisam odustala od pravih emocija!

Leto za Nedu Ukraden ne znači samo predah od brojnih poslovnih obaveza, već i period ispunjen nastupima, putovanjima i druženjem sa publikom koja je decenijama verno prati. Legendarna pevačica trenutno boravi u Crnoj Gori, gde uspešno spaja odmor i posao, budući da je njen letnji raspored ispunjen brojnim nastupima širom primorja.

Reporter emisije „Premijera vikend specijal“, Nemanja Vujičić, razgovarao je sa Nedom, koja je otkrila kako provodi dane na crnogorskom primorju, koliko joj znači svaki trenutak odmora između nastupa, ali i kako uspeva da održi tempo koji joj, ni posle toliko godina uspešne karijere, ne predstavlja prepreku. Pevačica je iskreno govorila o letnjoj sezoni, publici koja je dočekuje sa istim oduševljenjem kao i na početku karijere, ali i o poslu kojeg, kako kaže, ima više nego ikada.

Da li ste se ove godine kupali, s obzirom na to da ste imali dosta nastupa?

- Između nastupa i odmora nađem vremena, kako za sebe, tako i za porodicu. Na suncu se osećam kao riba u vodi, ali se već spremam za nastup naredne subote.

Izbacili ste dva sota za pesmu ''Svoj na svom'' i ''Počasti me, živote'', kako vam se čine utisci?

- Za svih pet pesama koje sam izbacila, moj fenomenalan tim je uradio spotove. Vrhunski Dejan Milićević je bio zadužen za sve to. Veoma sam zadovoljna, publika je fenomenalno reagovala na to.

Analitika u medijima govori da su godine čista glupost, s obzirom na to da je nedavno vaš kolega Milanče Radosavljević održao veliki, solistički koncert, da li ste to ispratili?

- Veoma mi je drago jer je jedan takav pevač, veliki pevač održao koncet. Što se godina tiče, ljudi nisu na koncert došli zbog toga, već zbog glasa njegovog. Njegove pesme svi znamo. Što se mojih koncerata tiče, veoma poštujem to, ko odvoji vreme i novac da nas sluša, taj zaslužuje svu ljubav. Publika ceni i poštuje to kod mene.

Da li se sećate neke anegdote vezane za Boku, gde se sada nalazimo, da li se družite sa kolegama ovde?

- Svako želi malo privatnosti i da se odmori, ja sam žena koja nema nikakve komplekse, ali volim i među ljude i da se slikam sa njima, uvek sam raspoložena za to. Važno je da čovek sačuva dobar duh, da bude ispunjen. Volim da se sretnem sa svojim kolegama i mimo posla, nema razloga da nema ne budem zadovoljna. Čast mi je i što sam nastupala u Londonu sa kraljevskom filharmonijom, zaista sam ponosna. Volim i pesme sa lepom porukom.

Kada ste kupili kuću u Boki, kako je tada izgledalo, a kako danas? Da li se dosta promenila situacija?

- Izgradilo se ovde dosta kuća, ali je priroda prelepa, ostalo je sve prelepo. Ovde je divno, divota je biti ovde.

Da li ste nekada mislili da odustanete od muzike?

- Bilo je trenutaka, devedesetih je bilo reč o tome da prekinem sa muzikom, ali muzika i moja porodica su bili tu, vratili su mi želju. Obrazovala sam se za sasvim neke druge stvari, ali muzika je moja najveća ljubav i moj životni put.

Da li kuvate kada ste na moru?

- Da, naravno. Ja sam kuvarica zarobljena u telu pevačice. Ja sam neko ko obožava da kuva i moja ćerka je veoma vešta u kuhinji.

Nedo,a da li ste odustali od ljubavi?

- Nikada nisam odustala. Ne mora da se sklopi brak da bi ljudi bili srećni. Ja sam se razvela onda kada nije išlo. Mi smo bili drugačije osobe, nismo prebacivali krivicu jedno na drugo, nego smo se razišli.

Autor: S.Z.