POSLE HARISA ŽIVI ŽIVOT KAO IZ BAJKE: Melina Džinović u haljini od 2.600 dolara, Đina pokazala kako uživa sa majkom! (VIDEO)

Melina Džinović uživa u luksuzu sa milionerom u Monaku, dok njena ćerka Đina deli trenutke iz njihovog života na društvenim mrežama.

Modna kreatorka Melina Galić nekada Džinović povukla se iz javnosti nakon razvoda od Harisa Džinovića, a retke trenutke iz njenog privatnog života sada je pokazala ćerka Đina. Nakon što se preudala za američkog biznismena Džefrija Pola Arnolda, Melina živi u Monaku, gde joj Đina često pravi društvo, dok je sin ostao da živi sa ocem.

Đina već neko vreme nije objavljivala zajedničke fotografije sa majkom, pa je javnost Melinu nakon razvoda mogla da vidi uglavnom na snimcima i fotografijama sa venčanja. Ipak, ovog puta napravila je izuzetak – najpre je zabeležila majku kako uživa na terasi, a zatim je sa pratiocima podelila i njihov zajednički snimak sa plaže.

Za opušten dan pored mora, Melina je odabrala upečatljivu Pucci haljinu, čija se cena procenjuje na oko 2.600 dolara. Izgled je upotpunila velikim sunčanim naočarima i plavim mokasinama.

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Međutim, ono što je svima zapalo za oko jeste da je modna kreatorka kosu pokupila u neobavezan rep kakvu je do sada nikada nismo viđali s obzirom da se na događajima uvek pojavljivala isfenirana i stilizovana.Mama i ćerka nisu skidale osmeh sa lica i grlile su se, a bez sumnje letnji odmor provode odlično.

Podsetimo, Haris Džinović je govorio o narušenim porodičnim odnosima. On je priznao da sa ćerkom nije na sjajnim relacijama, a nedavno je otkrio i da se Melina ne čuje sa sinom Kanom.

- Naravno da imamo razgovore kao otac i sin, naravno nekada se slažemo nekada ne. Sve je kao i u drugim porodicama - rekao je Haris, a na pitanje da li možda neke stvari koje njemu ne priča kaže mami kratko i ironično je rekao:

- Kako će se javiti mami. Nema mama telefon.

Autor: M.K.