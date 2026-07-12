POMOZITE MI DA UGRADIM NOVE SILIKONE! Bivša rijaliti učesnica moli za pomoć i šokira: Treba mi 15.000 evra, mikroplastika mi truje telo

Starleta i bivša rijaliti učesnica Ava Karabatić ponovo je podigla veliku prašinu u javnosti svojom najnovijom objavom na društvenim mrežama. Ona je bez ustručavanja uputila direktan apel svojim pratiocima i fanovima, tražeći od njih finansijsku pomoć.

Ava je otvoreno pozvala ljude da joj uplate novac kako bi uspela da ostvari svoje životne želje.

Starleta otvoreno poručuje da joj je potreban novac kako bi otputovala na Maldive i zamenila stare silikone u grudima.

"Dragi moji, pomozite mi da odem na Maldive i ugradim veće grudi.Uvek mi je bila želja da odem na Maldive i još uvek nisam otišla. A grudi mi trebaju malo veće jer ja sam silikone ugradila pre 20 godina i trebaju se menjati jer to nisu bili trajni, kao što sad rade, svaki dan mi je rizik jer mikroplastika polagano truje telo. Sve zajedno trebaće mi oko 15.000 evra. Ako se pitate šta vi imate od toga, imate naravno jer ću objavljivati provokativnije slike sa novim grudima. Znam da me nećete razočarati. Ja sam bar iskrena. Mogu pisati da mi treba za hranu i život, ali čemu laži. Jebiga, nisam navikla raditi, uvek sam dobijala sve na gotovo i što ja tu mogu, idemo ljudi, verujem u vas" - napisala je starleta u objavi i šokirala.

Ava je nedavno optužila verenika za nasilje

Podsetimo, Ava je nedavno optužila verenika za nasilje. Prema njenim rečima, sukob je izbio zbog ljubomore.

- Danas su ga pustili na slobodu, gde je tu pravda? Ceo dan sam na tabletama za smirenje, bojim se za svoj život, osećam da će se nešto loše dogoditi. Primorana sam ovo objaviti za sve bolesnike koji pišu da je ovo laž zbog medijske pažnje. Znam da ovo nije dobra odluka što sam javno objavila, ali nek se zna. Trenutno sam u hitnoj i ne osećam rebra. S obzirom na to da sam ovo pustila javno, a nemam nikakvu ličnu zaštitu, iskreno, bojim se za svoj život. Ako mi nešto bude, znate što se desilo. Ali pravda nek pobedi, pa makar značila smrt. Volim vas - napisala je ona tada na društvenim mrežama.

- Tačno je da sam pretučena. Ali život je jedna velika borba. Dogodilo se ono što je trebalo da se dogodi. Ceo dan sam provela u Urgentnom centru. Zahvalila bih se prijateljicama iz salona, pogotovo gazdarici, koja je pozvala Hitnu pomoć. Lice mi je otečeno sa jedne strane, ali život ide dalje - izjavila je kroz suze za domaće medije.

Autor: Pink.rs