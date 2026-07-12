CECA POZIRA U EGZOTIČNOM BIKINIJU! Snima se u Španiji i pije pivo: Srušila mreže ovim kadrovima (FOTO)

Najveća balkanska muzička zvezda Svetlana Ceca Ražnatović trenutno boravi u Španiji, gde koristi slobodno vreme kako bi uživala u društvu svoje ćerke Anastasije i zeta Nemanje Gudelja.

Ona je potpuno srušila društvene mreže najnovijim video-snimkom koji je podelila sa svojim vernim pratiocima na Instagram profilu.

Pevačica je pozirala na ležaljci u nikad egzotičnijem bikiniju šarenog i upečatljivog dezena, koji je u prvi plan istakao njeno bujno poprsje. Dok se opuštala na suncu sa modernim naočarima, Ceca je u jednom trenutku nazdravila hladnim pivom u čaši, pokazujući da maksimalno uživa u letnjim čarima.

Njen prepoznatljivi osmeh i savršen izgled u kupaćem kostimu odmah su izazvali lavinu pozitivnih reakcija i preplavili domaće portale.

"Skinula sam 8,5 kilograma za mesec dana"

Ceca Ražnatović izgleda bolje nego ikad, a nedavno je otkrila kako je svoju liniju dovela do perfekcije. Pevačica je uspela da skine čak 8,5 kilograma za samo mesec dana, i to bez rigoroznih dijeta, gladovanja i opasnih preparata.

Umesto opasnih prečica, Ceca se odlučila za režim koji podseća na autofagiju. Kako je otkrila, najkasnije do pola osam ili osam uveče prestaje sa unosom hrane, a nakon toga konzumira isključivo vodu. Ipak, priznala je da se ponekad počasti pivom, uz opasku: "Mene ne goji, mene pivo voli".

- Skinula sam 8,5 kilograma za mesec dana, a da nijedne sekunde nisam gladovala, jela sam šta god sam htela. Najkasnije, znači pola 8, 8 uveče, nema više unosa hrane i meni se to pokazalo... I onda ujutru ustajem u 8, pola 9, doručak, pokretanje metabolizma i to je to - objasnila je Ceca.

Uz ovakav režim ishrane, pevačica ističe važnost fizičke aktivnosti. Redovno trenira, a kada za to nema vremena, praktikuje brzi hod na traci kako bi izbegla usporavanje metabolizma usled dugog ležanja.

Autor: M.K.