Jelena Radanović Slobu UPOZNALA PREKO MUŽA DOK JE BILA U BRAKU: Sad otkrila kako su njeni sinovi reagovali i prihvatili očuha (FOTO)

Ljubavna priča Slobe i Jelene Radanović veoma je interesantna javnosti, a poznato je da ona iza sebe ima brak u kojem je dobila dvoje dece. Jelena je sada na Instagramu odgovarala na pitanja pratilaca i otkrila kako su njeni sinovi prihvatili Slobu.

Jelena je u više navrata isticala da joj je Sloba velika podrška i da njene sinove ne razdvaja od dečaka Damjana kojeg su zajedno dobili, a sada je otkrila i kako su oni prihvatili očuha.

- Moja deca savršeno. Kao da je oduvek tu. Zapravo, mislim da i jeste - napisala je ona.

Upoznao ih je Jelenin prvi muž

Inače, Jelena i Sloba su se upoznali 2018. godine na njenom rođendanu, kada ga je za žurku angažovao njen tadašnji suprug.

- Istina je da je moj tadašnji muž pozvao Slobu da mi peva na rođendanu. Ja sam ga želela jer mi se fizički svideo još kada sam ga videla na ekranu. Tada nisam ni pomislila da ću jednog dana biti njegova supruga - ispričala je Jelena iskreno i dodala da su već imali krizu u braku.

- Naš brak je bio na klimavim nogama. Kratko smo se poznavali pre venčanja, a kada su došla deca, postalo je jasno da smo potpuno različiti. Pokušavali smo da spasimo brak, ali nije išlo - rekla je za TV Adriu.

Jelena se prisetila i prvog susreta sa Slobom Radanovićem, koji je bio presudan.

- Kada smo se sreli, bukvalno su mi se odsekla kolena. Nismo ništa pričali, razmenili smo dve rečenice. Tek šest meseci kasnije, kad sam se razvela, Sloba mi je poslao poruku. Kao da je znao. Od tada se nismo razdvajali - ispričala je ona.

Autor: M.K.