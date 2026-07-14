OVA POZNATA PLAVUŠA JE KUMA ANE IVANOVIĆ! Venčala je nju i Bastijana i povukla se iz javnosti: Sad se skinula u bikini i oduševila figurom (FOTO)

Prijateljica i venčana kuma Ane Ivanović, plivačica Miroslava Minja Najdanovski (38) objavila je fotografije sa letovanja. Ona je podelila fotografiju u bikiniju i pokazala da i dalje ima figuru kao kada je osvajala nagrade.

Minja je ovoga puta pozirala pored surf daske u belom bikiniju, a svi su primetili koliko je zgodna i zategnuta, te nema sumnje da se i dalje bavi sportom i vodi računa o ishrani iako već dugo nema takmičenja.

Inače, prijateljstvo Minje i Ane Ivanović datira još od Olimpijskih igara u Pekingu 2008. godine.

- Period tokom OI u Pekingu je bio izuzetno loš za mene, jer sam imala zdravstvenih problema, ali zato su se tu rodila prijateljstva za ceo život i vrlo sam srećna što imam tako kvalitetne ljude oko sebe. Ne volim mnogo da pričam o svom kumstvu, jer je to lična stvar - rekla je ona tada za "Alo" i dodala:

- Sport mi je pružio mnogo toga i moja velika želja je bila da ostanem u sportu. Želja je bila obostrana kada je reč o OKS-u. Zadovoljstvo je biti deo ovog tima. Trenutno se uvodim u ceo program i uživam u tome.

Detalji suđenja sa Bastijanom

Bastijan Švajnštajger i Ana Ivanović trenutno se nalaze u ozbiljnom sudskom sporu oko razvoda. U samom centru ovog složenog spora nalaze se tri ključna pitanja: Starateljstvo nad njihova tri sina, visina alimentacije, podela zajedničke imovine čija se vrednost procenjuje na vrtoglavih 110 miliona evra.

Pregovori i sudski procesi se, prema navodima medija, prilično odugovlače, a ceo proces se opisuje kao izuzetno emotivno težak i složen. Finansijski i pravni aspekti ovog braka regulisani su još na samom početku predbračnim ugovorom koji sadrži čak 64 stranice. Ovaj dokument je izradio Bastijanov pravni tim, a analizirala ga je i potvrdila advokatska kancelarija iz Beograda koja godinama zastupa bivšu tenisku šampionku.

Zadržavanje predbračne imovine: Supružnici su se dogovorili da svako zadrži ono što je posedovao pre braka. Ana je tako zaštitila svojih oko 20 miliona evra koje je inkasirala pre braka (od čega je desetak miliona imala direktno na računu), dok je Bastijan većinu svog bogatstva, procenjenog na oko 90 miliona evra, uložio u nekretnine.

Adidas ugovor van podele: Anin doživotni ugovor sa kompanijom Adidas, vredan preko 100 miliona evra, sastavni je deo predbračnog ugovora i taj novac je potpuno zaštićen od podele.

Odvojeni računi: Tokom braka, supružnici su imali potpuno odvojene bankovne račune.

Autor: M.K.