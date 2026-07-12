POKAZALA KAKO SE TIGAR SLAŽE SA NJENOM ĆERKOM LEOM: Jovana Jeremić podelila porodične trenutke (FOTO)

Voditeljka Jovana Jeremić ponosno je pokazala kako se njen partner, uspešni bokser i biznismen Miloš Stojanović Tigar, slaže sa njenom ćerkom Leom. Tokom zajedničke, rekreativne šetnje po Beogradu, uspešno su prešli čak 20 kilometara, što jasno svedoči o tome da ova tročlana ekipa savršeno funkcioniše.

Dok je Lea uživala na svom roze trotinetu, Miloš je sve vreme bio uz nju i Jovanu kao velika podrška i pravi zaštitnik. Iz priloženih fotografija vidi se da u njihovom odnosu vlada velika bliskost, sklad i porodična harmonija.Ovim prizorima voditeljka je još jednom potvrdila da je njen emotivni život ispunjen i stabilan, a pratioci su uputili brojne reči hvale za njihov zajednički trud i sportski duh.

"20km šetnje je prošla ova ekipa" - napisala je voditeljka.

"Lea ga je prihvatila najbolje od svih mojih partnera"

Na konstataciju da je započela zajednički život sa Milošem, Jovana je nedavno rekla sledeće:

- Miloš je zahtevan muškarac, pravi Crnogorac, ali meni to ne pada teško jer su svi moji partneri bili zahtevni. O Milošu se stvarno brinem. Uvek ga čekaju kafa ili čaj kada se probudi, zdrav doručak i voće. Veoma ga poštujem - rekla je voditeljka, pa otkrila kako se njena ćerka Lea slaže sa Milošem:

- Božanstveno. Lea ga je prihvatila najbolje od svih mojih partnera do sada zato što je videla da ima čistu dušu i srce. Miloš je retko kvalitetan, pošten i moralan mladić. Ima prave manire i viteški odnos prema ženi. Nema pokvarenu nameru i masku koja traje određeno vreme, pa posle, kada se ta maska skine, nastane čudovište ili demon, kakve sam imala priliku ranije da srećem u emotivnom životu.

Na pitanje novinara da ima informaciju da je u drugom stanju i da li je to istina, Jovana je odgovorila:

- Neću ništa da odgovorim na to pitanje... Neka odgovor na to bude - videćemo i pokazaće vreme. Svakako ni prethodnu trudnoću nisam priznala javno do nekog šestog meseca, pa neću ni ovu - rekla je Jovana i priznala da Miloša vidi kao oca svog deteta:

- Vidim ga! Želela bih da rodim muško dete jer bih volela da ima njegove manire i kodeks. On je vaspitan baš onako kako jedan alfa muškarac treba da bude. Izuzetno poštuje ženu, voli je i čini sve za nju. Ne maltretira je fizički i psihički. Ne tera inat. Prvi zove, šalje i kupuje.

Autor: Pink.rs