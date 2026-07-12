SMETALE SU MI PRIČE DA JE MILAN GEJ... Rada Manojlović dugo ćutala o glasinama koje su pratile njenu vezu: Raskid je bio užasan

Rada Manojlović i Milan Stanković važili su za omiljeni mladi estradni par svojevremeno, a godinama nakon raskida, njihov odnos i dalje intrigira javnost. Rada je nedavno govorila o glasinama koje su godinama pratile Milana.

Iako su mu predviđali blistavu karijeru i uveo je mnoge novitete na domaću scenu, Milan Stanković se povukao iz javnosti i prestao da snima pesme i bavi se javnim poslom, što je Radi posebno žao.

- Meni je žao što Milan nije deo estrade. Ajde koncert manje više. Juče baš razmišljam, gledam i mislim da tu fali jedna ličnost. Vi znate da je on zvezda. Gledam njegov Instagram, poslednja slika objavljena 2020. Zamislite. To je pet godina i dalje se tekstovi o njemu čitaju, a čoveka nema, nije aktivan. Stalno se piše o njegovom povratku, ali ja ne mogu da vam kažem ništa, zabranjeno mi je -rekla je Rada svojevremeno, a gostujući u podkastu kod Bokija 13 govorila je o glasinama da Milan voli isti pol.

- Neću da ti odgovorim da li je Milan varao ili ne, reći ćemo da ne znam. Po pitanju intimnih odnosa, u pećini sam, držim se starinsih običaja i sramote u medijima, tako za mene je intima tabu tema. Boki, nisi ginekolog da tebi pričam o mojim intimnim stvarima. Smetalo mi je da pričaju da je Milan homoseksualac, svi znamo šta se pisalo o nama. Uvek su pričali da izgledam starije, da je on mlađi za mene. Priče da je pripadnik LGBT populacije su me pogađale, a znam i kako se on osećao u tim trenucima - zaključila je Rada.

"Raskid je bio užasan"

Milan i Rada su nakon raskida ostali prijatelji, ali pevačica je priznala da im je raskid bio užasan.

- Ne mogu da kažem ni da je on kriv, ni da sam ja kriva. Užasno je izgledao raskid. Toliko užasno da ne znam i da li je trebalo. Nismo se mi nikada ni udaljili. Mi smo do posljednjeg dana živeli zajedno i sve je bilo super. Ali nekako ja sam, valjda, tim svojim ponašanjem i uljuljkivanjem napravila od njega neću reći dete, nego kao, eto, da sam moja majka. Možda sam ja izgubila neki osećaj muškarca - rekla je jednom prilikom i dodala:

- Ali se desilo to da sam se ja zaljubila u drugog. Nisam ni znala da je moje srce slobodno za drugog. Na kraju, kad sam ja počela da razmišljam o drugome, meni je bilo krivo. Ja sam htela da se ubijem. Jako mi je bilo teško jer je u meni, borila se ta neka strast koja se kao probudila i nešto što ja imam, što znam da je... Ne, nije krivica, nego što znam da neću imati sa drugim.

Autor: M.K.