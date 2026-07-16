ALEKSANDAR RADOJIČIĆ SA ĆERKOM U MOSKVI! Aja izrasla u pravu devojku: Emotivne slike glumca sa naslednicom raznežile sve

Poznati glumac Aleksandar Radojičić raznežio je svoje pratioce na društvenim mrežama novim fotografijama sa ćerkom Ajom. Njih dvoje trenutno uživaju na putovanju u Moskvi, gde obilaze kultne znamenitosti.

Glumac je ponosno pozirao zagrljen sa svojom naslednicom, koja ga je u jednom trenutku poljubila u obraz ispred čuvenih šarenih kupola. Mnogima je odmah zapalo za oko da je Aja izrasla u pravu, prelepu devojku koja stilom i visinom već ozbiljno parira svom popularnom tati.

Objava je za kratko vreme prikupila veliki broj lajkova, dok su se u komentarima nizali komplimenti na račun njihovog divnog odnosa i porodične bliskosti.

Nedavno objavio i snimak sa ćerkom

Aleksandar uživa u vremenu provedenom sa ćerkom, a nedavno je podelio snimak na kojem ga je ona čvrsto grlila, dok je Radojičić uz ovo podelio i emotivnu poruku.

- Ne može da se kupi - napisao je on, uz emotikon srca.

Inače, mnoge je iznenadilo kako je mala Aja koja je sada prava tinejdžerka izrasla u devojku. Komentarisali su da je na fotografijama, koje je ona objavljivao do skoro, bila devojčica, a na ovom snimku prava devojka. Aja inače ima 14 godina.

Autor: M.K.