VOLIM SVOJ REZ, STRIJE I STOMAČIĆ! Luna Đogani u bikiniju pokazala nedostatke: Moje telo neće nikad biti isto... (FOTO)

Luna Đogani oduševila je svoje pratioce na društvenim mrežama kada je objavila fotografiju u bikiniju i pokazala svoju prirodnu figuru nakon dva porođaja.

Uz atraktivan selfi iz kupatila, Luna je poslala moćnu poruku o prihvatanju sopstvenog tela, ističući da sa ponosom nosi svoje strije, ožiljke i nesavršenosti.

Ovom iskrenom objavom inspirisala je mnoge žene i dokazala zašto se danas oseća privlačnije i samouverenije nego ikada pre.

- Moje telo neće nikada biti isto kao pre prvog deteta, ali ne bih ni želela! Ovo telo iznelo je dve trudnoće, dva bića, sečeno je 7 slojeva 2 puta i 3 put zbog intervencije (endometrioze)… Volim svoj rez, strije i malo viška stomačića, čak sam sebi mnogo više se*** nego kada sam bila mršava i ravna ko daska. Važno je šta se tebi sviđa i kako se ti osećaš u svom telu. Jer ova super žena može sve - napisala je Luna.

Luna Đogani o usvajanju deteta

Luna Đogani je potom odgovorila i na pitanje da li bi možda nekada usvojila dete.

- Kada bih mogla i imala uslove, možda bih i usvojila dete. Svima bih volela da pomognem, svoj deci ovog sveta, takođe udomila bih i sve životinje, nekako kad bih imala neku veliku kuću udomila bih sve - rekla je Luna svojevremeno, a sada je otkrila da je ta želja još uvek drži.

- Naravno, kada bi imala uslove u dogovoru sa suprugom da bih nekome pomogla i pružila život kakav zaslužuje.

Autor: Pink.rs