Nataša Bekvalac vrelim letnjim fotkama usijala mreže: Pozirala u crnom kupaćem, u prvom planu vitka figura (FOTO)

Pevačica Nataša Bekvalac još jednom je pokazala da zna kako da privuče pažnju javnosti, ali i svojih brojnih pratilaca na društvenim mrežama. Dok uživa u letnjim danima na jednoj od luksuznih primorskih destinacija u Crnoj Gori, ona gotovo svakodnevno deli trenutke sa odmora, a njene najnovije objave izazvale su veliki broj reakcija.

Nataša je, naime, na svom Instagram profilu objavila nekoliko snimaka na kojima se vidi kako se opušta kraj mora, okružena prelepim ambijentom. Za ovu priliku odabrala je elegantan crni kupaći kostim koji je dodatno istakao njenu vitku liniju i preplanuli ten, dok je opušteno pozirala na ležaljci tik uz obalu.

U jednom od objavljenih snimaka pevačica je menjala poze, a upravo su kadrovi u kojima je njena figura bila u prvom planu privukli najveću pažnju korisnika društvenih mreža. Pored nje pružao se pogled na kristalno čisto more, dok su luksuzni baldahini i uređena plaža dodatno doprineli utisku ekskluzivnog letnjeg ambijenta u kojem trenutno boravi.

Objava je za kratko vreme prikupila veliki broj pregleda, lajkova i komentara, a pratioci nisu štedeli komplimente. Mnogi su istakli da Nataša izgleda bolje nego ikada, dok su se ispod snimaka nizale poruke u kojima su hvalili njen negovan izgled, vitku figuru i besprekornu formu.

Sudeći po reakcijama publike, pevačica je još jednom uspela da oduševi svoje fanove, koji sa velikim interesovanjem prate svaki kadar sa njenog letovanja. Fotografije i snimci sa luksuzne destinacije u Crnoj Gori privukli su veliku pažnju, a komentari puni pohvala nastavili su da pristižu, potvrđujući da je Nataša Bekvalac i ovog puta ostavila snažan utisak na svoje pratioce.

Skinula 10 kilograma

Podsetimo, Nataša je uspela da skine 10 kilograma viška, a ovo su pravila njene dijete.

Šta možete da jedete: svu vrstu mesa (osim masne svinjetine, ali može čisto svinjsko), mlečne proizvode sa što manje ugljenih hidrata (ne preterujte sa namirnicama kao što su feta sir, jogurt, kačkavalj), povrće (sve zeleno: kupus, zelena salata, krastavac, karfiol, brokoli, luk, paradajz, tikvice, spanać), jaja na sve načine, orašasti plodovi (po šaka dnevno), voda je jako bitna tokom celog dana (2.5 l dnevno).

Ne smete da jedete: bilo kakvo pecivo, voće nikako osim nedeljom, krompir, soja, pasulj, boranija, testenina, grašak, pirinač, grickalice, slatkiši, sokovi. Prvu listu koristite prvih šest dana, a sedmi dan unosite za doručak i ručak testeninu, krompir i pirinač, sve sem slatkog. U slučaju da zaželite neki desert, posegnite za kašikom meda ili integralnim keksom. Posle sedmog dana, krenite ispočetka sa ishranom bez ugljenih hidrata. Za mesec dana možete izgubiti minimum 10 kilograma, u nekim slučajevima i više.

Autor: Nikola Žugić