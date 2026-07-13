Ovo je malo ko znao! Evo u čijoj kući su se verili Mala Cana i Andrija Bajić: U pitanju legendarni pevač

Udovica Andrije Bajića, Mala Cana, u izjavi za pripadnike sedme sile prisetila se trenutka kada ju je, pred prijateljima, zaprosio njen pokojni suprug u kući slavnog muzičara

Naša pevačica Svetlana Tomić Bajić, poznatija kao Mala Cana, i dalje s ogromnom tugom i boli govori o svom pokojnom suprugu Andriji Bajiču, koji je preminuo 7. jula u 89. godini. I dok evocira uspomene na period koji su proveli zajedno, što je nekoliko godina, posebno mesto u njenom životu zauzeo je svakako trenutak kada ju je pokojni pevač zaprosio.

Kako kaže, nikada ovaj trenutak neće zaboraviti, jer se njihov jedan od najvažnijih dana u životu dogodio u kući našeg slavnog muzičara - umetnika Predraga Živkovića Tozovca.

Sve se saznalo

Prisustvujući jednom zajedničkom druženju sa prijateljima i kolegama, nije ni slutila da će to veče zauvek promeniti njen život.

- On je mene verio kod Tozovca. Tu su bili nekadašnji fudbaler Dušan Savić i moja koleginica Ljupka Stević. Odjednom je konobar doneo tanjir sa upaljenim svećicama, a na njemu je bio verenički prsten. Da li je Tozovac znao za njegov plan, ja zaista ne znam, niti sam ga ikada pitala. Samo znam da je Andrija pred svima ustao i pitao me da se udam za njega - ispričala je Mala Cana.

Kako kaže, prosidba ju je potpuno zatekla, jer njen suprug nije bio čovek koji je voleo velika javna iznenađenja.

- Tome se zaista nisam nadala. Iznenadila sam se jer on nije bio takav tip da pravi spektakl, pogotovo ne pred drugim ljudima. Upravo zato mi je taj trenutak bio još posebniji. Verili smo se pred nama dragim ljudima, a među gostima je bio i jedan poznati kardiolog. To su uspomene koje ću zauvek nositi u srcu i kojih se uvek rado sećam – rekla je pevačica.

Andrija Bajić iza sebe je ostavio bogatu muzičku karijeru i neizbrisiv trag u narodnoj muzici, ali za Malu Canu, kako ističe, pre svega će ostati upamćen kao brižan suprug i čovek sa kojim je delila najlepše životne trenutke.

Autor: Nikola Žugić