Najteži je Sloba, njemu sam... Jelena progovorila o svakodnevnici sa pevačem i sinovima, pa otkrila kako su njeni sinovi prihvatili očuha (FOTO)

Supruga naše folk zvezde Slobe Radanovića, Jelena Radanović odgovarajući na pitanja na društvenoj mreži Instagram otkrila je detalje iz svakodnevnog života, koje neretko i deli na socijalnim mrežama.

Jelena je, naime, poznata da sa svojom publikom na mrežama ima veoma otvoren odnos, pa je tako progovorila o njihovom odnosu u braku, kao i o naslednicima i tome kako su oni prihvatili Slobu kao očuha.

- Koji od tvojih muškaraca je "najteži" i najzahtevniji - glasilo je pitanje na koje je Jelena odgovorila na svom instagramu:

- Sloba. Dečacima sam samo mama, a Slobi sam žena, sestra, najbolji drug, poslovni savetnik i psiholog.

"Moja deca su savršeno prihvatila Slobu"

Odgovarajući na pitanja na gorepomenutoj društvenoj mreži, Jelena je otkrila i kako se njena deca slažu sa Slobom.

- Kako su deca prihvatila Slobu?! Pitam jer mi je ćerka u istoj situaciji - glasilo je pitanje, na koje je Jelena odgovorila:

- Moja deca savršeno, kao da je oduvek tu. Zapravo mislim da i jeste...

Upoznala Slobu preko muža i to dok je bila u braku

Ljubavna priča Slobe i Jelene veoma je interesantna javnosti, a poznato je da ona iza sebe ima brak u kojem je dobila dvoje dece. Jelena je sada na Instagramu odgovarala na pitanja pratilaca i otkrila kako su njeni sinovi prihvatili Slobu. Inače, Jelena i Sloba su se upoznali 2018. godine na njenom rođendanu, kada ga je za žurku angažovao njen tadašnji suprug.

- Istina je da je moj tadašnji muž pozvao Slobu da mi peva na rođendanu. Ja sam ga želela jer mi se fizički svideo još kada sam ga videla na ekranu. Tada nisam ni pomislila da ću jednog dana biti njegova supruga - ispričala je Jelena iskreno i dodala da su već imali krizu u braku.

- Naš brak je bio na klimavim nogama. Kratko smo se poznavali pre venčanja, a kada su došla deca, postalo je jasno da smo potpuno različiti. Pokušavali smo da spasimo brak, ali nije išlo - rekla je za TV Adriu, prisetivši se njihovog prvog susreta, koji je bio sudbonosan:

Kada smo se sreli, bukvalno su mi se odsekla kolena. Nismo ništa pričali, razmenili smo dve rečenice. Tek šest meseci kasnije, kad sam se razvela, Sloba mi je poslao poruku. Kao da je znao. Od tada se nismo razdvajali.

Autor: Nikola Žugić