Andrija Bajić će biti sahranjen u Aleji! Predsednik Semusa dobio odgovor: Sada je sve na porodici

Porodica je ta koja treba da odluči kada će i gde biti sahranjen pevač Andrija Bajić koji je preminuo u 89. godini pre šest dana!

Andrija Bajić, legenda narodne muzike, koji je preminuo 7. jula, može da počiva u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu. Savez estradno muzičkih umetnika (SEMUS) na čijem čelu se nalazi direktor Dragiša Golubović Golub dobio je zvaničan odgovor od Grada Beograda da je mesto u Aleji odobreno, što nam je on i potvrdio u telefonskom razgovoru.

SEMUS je odmah nakon smrti Andrije Bajića podneo zahtev da on bude sahranjen u Aleji, koji je sada odobren. Kada će biti poslednji ispraćaj još uvek nije poznato, jer o tome odlučuje njegova porodica, te SEMUS sa tim više ništa nema.

Podsetimo, poslednjih nedelju dana neprestano se govori o legendarnom muzičkom umetniku, njegovoj udovici, pevačici Maloj Cani i njihovom životu. Ona je samo dan pre nego što je Andrija preminuo optužila njegove ćerke za fizičko nasilje, a u danima koji su usledili nastavila je sa nizom optužbi na njihov račun, tvrdeći da je razlog svemu tome imovina.

One su se srele na dan njegove smrti u Pogrebnom preduzeću Beograd, ali nisu komunicirale, baš kao i na dan komemoracije, koju je organizovao SEMUS u MTS dvorani.

Članovi porodice su sedeli u prvom redu, ali su Andrijine tri ćerke i unuke od Male Cane odvojili kumovi, koji se danima ne odvajaju od udovice. Ona je tada zamerila predstavniku SEMUSA jer su bile prikazane Bajićeve porodične fotografije, ali ne i sa njom. Takođe je smatrala da kao udovica, koja je s njim provela poslednjih 15 godina i sve vreme bila uz njega, mora da zauzme centralno mesto u prvom redu.

Ni tada nije došlo do kontakta između ćerki i Male Cane. Naslednice Andrije Bajića izbegavaju kontakt s medijima, te se nisu oglašavale, iako smo mi na sve načine pokušali da dođemo do njih.

Autor: Nikola Žugić