Mala Cana dogovara detalje sahrane Andrije Bajića! Imala sastanak na Novom groblju: Nije mi dobro, sve...

Udovica Andrije Bajića potvrdila je sastanak na Novom groblju. Sahrana će biti u Aleji zaslužnih građana, a ona se bori sa teškim emocijama.

Andrija Bajić, legenda narodne muzike, koji je preminuo 7. jula, može da počiva u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu. Njegova udovica Mala Cana danas je imala sastanak na Novom groblju, povodom sahrane svog muža Andrije. Ona je potvrdila da je bila na sastanku, kao i da će sigurno pokojni Andrija biti sahranjen u Aleji. Kada je upitana da li se zna kada je sahrana, otkrila je da nema nikakve informacije o tome, da nije dobro zdravstveno i da je sve ovo preteško za nju.

- Ne zna se ništa oko datuma, ali će sigurno biti u Aleji. Bila sam danas na sastanku, dogovarali smo neke detalje. Nije mi dobro. Zdravstveno mi nije dobro, ne mogu, sve je ovo za mene preteško. Žalim svog supruga - kazala je Mala Cana.

Mala Cana nije sama u Beogradu, već ima podršku prijatelja i kolege, a danas je sa njom na sastanku bio i misteriozni muškarac.

Taj muškarac je njen kolega i drug Nikola Bjelogrlić.

- Sa mnom je moj kolega, naš član odbora, moj Nikola Bjelogrlić. On je stalno sa mnom. Nikola je veliki naš prijatelj i dosta mi pomaže oko svega, jer ja ne mogu da pohvatam sve, ne znam Beograd, ne znam gde bi trebalo da idem, šta sve da radim... Vozim automobil, ali nisam u mogućnosti da trenutno vozim jer se ne osećam dobro. Ne vozim kako zbog svoje bezbednosti, tako i zbog bezbednosti građana. Ne daj Bože da mi pozli za volanom! Imam podršku i hvala svima koji su uz mene - rekla je Mala Cana.

"Zbog dece me je molio da ne uzmem prezime Bajić, znam razlog"

Pevačica Svetlana Tomić, poznatija kao Mala Cana, slomila se nakon komemoracije Andriji Bajiću, njenom suprugu. Ona je otkrila da će Andrija biti sahranjen u Aleji.

- Majka mi se javila, htela je da dođe ali nije mogla, nije bila dobro zdravstveno. Nije imao ko da je doveze, niko me nije zvao od porodice. Ni otac ni sestra. Ne boli me to, to je moj život. Tako živim godinama. Nikad ja ne znam ništa, svako ima nešto da kaže, samo sam ja ćutala. Želim da se držim dostojanstveno. Nisam videla ko je sve sedeo u prvom redu, njegove ćerke mi se nisu javile. Njima otac nije oprostio - rekla je ona na samom početku.

- Lično sam se zahvalila predsedniku i svima koji su mi pomogli, direktoru SOKOJ-a, da ne zaboravim. Svima koji su urgirali da se sahrani u Aleji, hvala im. Borila sam se jako, i kad su mi ponestale snage i kad sam videla da gubim, htela sam da ga ispratim dostojanstveno. Došla sam u pratnji obezbeđenja, nisam ih ja angažovala, to su mi obezbedili, oni su divni i kulturni, dali su mi snage da ništa ne kažem. To što mi je zasmetalo na fotografijama, sve je to u redu. Ja nisam pitana ni za šta, ali postoje naše slike, mi smo 15 godina živeli zajedno, nismo se odvajali. Nisam rekla da budu samo naše slike, imali smo i mi priču i šalu, mogla sam i ja da prosledim video, pa da puste. Želim da se smirim i da sve ovo prođe i da svog supruga dostojanstveno ispratim, ne zanima me niko. Ja samo hoću da odem po stoje stvari i da više nikada ne uđem u tu kuću - rekla je Cana.

Mala Cana je otkrila zbog čega nije nosila njegovo prezime

- Zbog dece me je molio da ne uzmem prezime Bajić, znam razlog. One su meni to rekle, on je znao da sve može da radi samo ne sme da se ženi, ja sam prihvatila to, značilo mi je samo da mi budemo srećni. Pre nego što je otišao u bolnicu rekao mi je da sam ja prihvatila da nemam decu i da ću ostati bez dece. Rekao mi je da je napravio grešku kada mi je rekao da ne uzmem njegovo prezime. Ja sam to jako brzo sredila - rekla je ona i nastavila:

- On je mene voleo, nikad mu u životu rekla ni za jednu ćerku lošu reč. Ja sam samo rekla da posedujem stvari kao dokaze. Obećala sam mu da nikada neću ništa reći. Kad je bio neki problem, ja sam prelazila preko toga. On nikada nije hteo da ide iz vikendice, terala sam ga da bude sa decom, nije hteo - kazala je Mala Cana.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić