Katarina Grujić pokazala imanje u Crnoj Gori: Spakovala kofere i otišla u Kolašin: Vikendica od drveta, a pogled vredi MILIONE (FOTO)

Naša pevačica Katarina Grujić je na instagramu podelila video iz drvene kuće gde je ispijala jutarnju kafu, a sa terase pogled je bio ka raskošnom zelenilu, o čemu se govori na mrežama.

Katarina Grujić, naša poznata pevačica, pokazala je kako provodi slobodne dane na svom imanju u Kolašinu, a prizori koje je podelila na društvenim mrežama oduševili su njene pratioce.

Na Instagramu je objavila snimak iz drvene kuće u kojoj uživa, dok je jutro započela kafom na prostranom tremu. Sa terase se pruža pogled na netaknutu prirodu i guste krošnje.

Uz video je kratko poručila da je upravo tu njena oaza mira, a potom je pokazala i prostrano dvorište koje okružuje kuću. Na imanju se nalazi uređen voćnjak, mnogo zelenila i dovoljno prostora za potpuni beg od gradske vreve.

Inače, jednom prilikom Kaća je otkrila da zarađuje dodatno od iznajmljivanja ove kuće.

- Bila je to najvećim delom ideja moje rođene sestre, a ja sam odlučila da u tome učestvujemo zajedno. Naš otac je iz Kolašina, tako smo došle na ideju da napravimo vikendice - pričala je za Grand.

- Unutrašnjost je uređena u modernom stilu, ali smo ostavili i neke starinske detalje. Na zidine naše kuće je dograđen drveni deo kuće. Unutrašnjost je moderna, imamo saune, nekoliko soba za spavanje – rekla je Grujićeva.

Podsetimo, Katarina je donela odluku da održi svoj solistički koncert u MTS dvorani što je nedavno najavila. Između ostalog, sama bina u MTS dvorani, biće specijalno izrađena po njenim zamislima i nacrtima, a stajaće na desetine hiljada evra!

- Neumesno je govoriti o novcu, posebno kada je ulaganje u karijeru u pitanju. Poznato je da nikada nisam žalila sredstva ni za tekstopisce, ni za aranžere, ni za visokobudžetne spotove, ali sa ove distance, 15 godina kasnije, smatram da se sve isplatilo. Moja publika zaslužuje samo najbolje i ja sam spremna da im to pružim 23. oktobra! Očekujem da svi kućama odu zadovoljni i srećni, i ako Bog da, da spektakl koji pripremam, ponovimo još koji put. Ne bih se bunila ni da imam seriju koncerata u MTS dvorani, kao i da se preselim u neku drugu, veću - rekla je Kaća Grujić koja se trenutno nalazi u Crnoj Gori, gde ima seriju zakazanih koncerata.

Autor: Nikola Žugić