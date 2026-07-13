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Šta se desilo sa čuvenim Bali-begom?! Bio je san svake žene, a sad ga niko ne prepoznaje, mreže gore zbog njegovog izgleda (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Kurir.rs, Foto: Instagram.com/burakozcivit ||

Burak Ozčivit, poznat kao Bali-beg iz serije „Sulejman Veličanstveni“, snimljen je na porodičnom odmoru, a njegov izgled pokrenuo je brojne komentare.

Glumac Burak Ozčivit, kog je publika u Srbiji zavolela kao Bali-bega u hit seriji „Sulejman Veličanstveni“, ponovo je glavna tema na društvenim mrežama. Ovoga puta razlog nije nova uloga, već njegov izgled na porodičnom odmoru.

Popularni glumac snimljen je u kupaćem šortsu dok se opuštao u Bodrumu sa suprugom Fahrije Evdžen i njihovim sinovima Karanom i Keremom. Čim su fotografije dospele u javnost, mnogi su primetili da Burak izgleda drugačije nego u serijama i da je nabacio nekoliko kilograma.

Svi komentarišu Bali-bega

Na fotografijama Burak deluje potpuno rasterećeno i neopterećeno kamerama, ali su korisnici društvenih mreža odmah počeli da komentarišu njegov stomak i promenu fizičkog izgleda.

Dok su jedni navodili da se glumac vidno ugojio, drugi su stali u njegovu odbranu i poručili da izgleda kao čovek koji konačno uživa u odmoru sa porodicom, daleko od napornih snimanja, kostima i treninga.

Foto: Instagram.com

Mnogi obožavaoci istakli su da glumci ne moraju tokom čitave godine da izgledaju kao likovi koje tumače na televiziji, posebno kada između projekata žele da se odmore i vreme posvete najbližima.

Sudeći prema fotografijama, sam Burak nije obraćao pažnju na radoznale poglede. Bio je nasmejan, opušten i potpuno posvećen supruzi i deci.

Publika u Srbiji pamti ga kao Bali-bega

Iako je tokom karijere ostvario brojne zapažene uloge, Burak Ozčivit je u Srbiji najveću popularnost stekao kao markantni Bali-beg u seriji „Sulejman Veličanstveni“.

Foto: Instagram.com

Uloga hrabrog i odanog ratnika donela mu je ogroman broj obožavateljki, a njegov lik ostao je jedan od najomiljenijih junaka turske istorijske drame. Ozčivit je Bali-bega igrao od 2011. do 2013. godine, pre nego što je nastavio karijeru u serijama „Dnevnik ljubavi“, „Beskrajna ljubav“ i „Osnivač Osman“.

Porodična idila daleko od kamera

Inače, Burak i Fahrije važe za jedan od najpopularnijih parova u Turskoj. Venčali su se 2017. godine u Istanbulu, a u braku su dobili dvojicu sinova – Karana, rođenog 2019, i Kerema, koji je na svet došao 2023. godine.

Autor: Nikola Žugić

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