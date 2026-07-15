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Jedni je hvale, drugima se povraća: Maja Nikolić usijala mreže fotkama iz Grčke i ne prestaje da ŠOKIRA

Izvor: Pink.rs, Blic.rs, Foto: Instagram.com ||

Naša poznata pevačica Maja Nikolić trenutno se nalazi u Grčkoj, gde je rešila da ovo leto provede svoj godišnji odmor i kako bi "napunila baterije".

Maja Nikolić, naime, skoro pa svakodnevno sa svojim pratiocima deli svakodnevnicu sa svog odmora, te je tako sada podelila video na kom hrani kornjače uz opis koji je zasmejao neke.

- Najlepše leto na Halkidikiju, u Kalithei. Sa malim drugarima kornjačama na plaži - napisala je Maja, ali je pravu buru digla slikama u bikiniju:

Foto: Instagram.com

- Lepota privlači poglede, karakter ostavlja trag - napisala je pevačica u opisu slike na kojoj vozi kvad u kupaće kostimu, dok je u prvom planu njen bujni dekolte.

"Majo, pregazi me molim te", "Ako ovako nastaviš bićeš citiranija od Patrijarha Pavla" bili su samo neki od komentara koji su osvanuli na njenom Instagramu.

Strastveno se ljubi sa partnerom

Maja već neko vreme boravi na odmoru sa svojim partnerom, gde su se potpuno prepustili uživanju i opuštanju. Ona je nedavno objavila i emotivan snimak direktno sa plaže, na kojem se vidi kako je u strastvenom zanosu sa svojim izabranikom. Njih dvoje su se prepustili vrelim poljupcima, a Maja nije oklevala da taj trenutak nežnosti i strasti odmah podeli na društvenim mrežama, pokazujući svima koliko uživa u ljubavi i zajedničkim trenucima na odmoru.

Foto: Instagram.com

Autor: Nikola Žugić

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