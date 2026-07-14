Pre nekoliko meseci se razvela, a sad pokazala kako uživa: Naša pevačica se baškari na plaži, a ispred nje PRAVI RAJ (FOTO)

Naša pevačica Goga Gačić pre nekoliko meseci razvela se od kolege, pevača Marka Gačića, a nedavno je spakovala kofere i sa decom otišla iz Srbije, odakle je sada podelila kadrove.

Goga se sa decom, naime, nalazi u Grčkoj, gde je rešila da odvede naslednike na pravo letnje uživanje, pored mora, a sada je otkrila i kako provode vreme pod ovim tropskim temperaturama. Goga je pokazala kako se opušta na plaži uz hladni espresso.

- Jel ja samo ludim za ovim fredo espresom ili nas ima još? - poručila je Goga Gačić, dok se u pozadini videla bajkovita plaža.

Goga o Marku i njegovoj ljubavnici

Podsetimo, Goga je nedavno u iskrenom i emotivnom intervjuu za "Blic" govorila o odnosu sa Markom sa kojim je i dalje zvanično u braku.

- Jeste. Mi smo seli, kao dvoje odraslih ljudi, rešili to sporazumno, tako da samo se još čeka sudska presuda kroz par meseci, i to je to, ovo ostalo je sve, da kažem, rešeno između nas dvoje. Rešeno je i pitanje alimentacije - otkrila nam je ona, a onda je dodala da su Marko i ona u kontaktu samo oko dece.

- Naravno, zbog dece moramo biti u kontaktu i to je apsolutno normalna stvar, normalan tok, ne sada, nego zauvek, jednostavno je tako, moramo da se čujemo i dogovaramo oko klinaca, ali to je sve - istakla je ona i dodala da bivši muž redovno viđa i zove decu.

- Da, da. Mislim da to je prosto negde i normalno, jer imate decu, to će uvek da vas vezuje. I slava Bogu za tu decu, a ostalo kako god - poručila je pevačica.

Autor: Nikola Žugić