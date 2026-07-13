Ćerka Saške Karan slavi rođendan! Objavila fotke s mamom i tatom javno: Diplomirala fiziku i izgleda kao avion (FOTO)

Miljana Gazivoda, ćerka pevačice Saške Karan, danas proslavlja svoj rođendan, što ovaj dan čini veoma važnim u njihovom porodičnom domu. Iako je mnogi u javnosti hvale prvenstveno zbog njenog atraktivnog izgleda, malo ko zapravo zna da je ona uspešno diplomirala fiziku.

Ovaj svečani dan porodica je obeležila u restoranu, a Miljana je na društvenoj mreži Instagram podelila niz fotografija sa ovog događaja, na kojima je pozirala sa roditeljima. Tokom slavlja, ponosni roditelji nisu skidali osmehe sa svojih lica.

Za ovu posebnu priliku, slavljenica je odabrala specifičnu odevnu kombinaciju – zmijski kombinezon upotpunjen zlatnim kaišem oko struka. Kako bi rođendanska atmosfera bila potpuna, Miljana je u restoran donela i svečanu tortu kako bi oduvala svećice, kao i ogromne balone koji su dodatno uveličali slavlje.

Saška Karan doživela pravu dramu 2020. godine

Podsetimo, Saška Karan doživela je pravu porodičnu dramu tokom 2020. godine. Kako se tada pisalo, njen muž Aleksandar je tri nedelje ležao na klinici za opekotine, jer je u tom trenutku bio u životnoj opasnosti, a lekari su borili da spasu njegov život.

Aleksandar je jedva ostao živ, jer je radio na jednom eksperimentu sa azotnom kiselom, a u jednom trenutku situacija je izmakla kontroli.

- Moj muž imao peh i jedva ostao živ. Radio je jedan eksperiment sa azotnom kiselinom, pa se sav unakazio. Inficirala mu se koža, pa je ležao u klinici za opekotine u Zvečanskoj. Sad je kod kuće i bolje je, ali i dalje mnogo brinem za njega - ispričala je ranije Saška za domaće medije.

Autor: Nikola Žugić