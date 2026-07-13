Preminuo čuveni srpski muzičar: Srbija se oprašta od Nikolića

Srpska muzička scena ostala je bez jednog od svojih najprepoznatljivijih trubača. Božidar Nikolić Donja, dugogodišnji vođa čuvenog orkestra iz Grdelice i istaknuti čuvar trubačke tradicije juga Srbije, preminuo je u 71. godini.

Tužnu vest objavila je Televizija 4S, a njegov odlazak potresao je brojne ljubitelje narodne i trubačke muzike, kao i kolege i prijatelje koji su ga godinama cenili zbog njegovog talenta i doprinosa očuvanju muzičke baštine.

Tokom višedecenijske karijere, Nikolić je sa svojim orkestrom nastupao na brojnim saborima, festivalima i kulturnim manifestacijama širom Srbije, predstavljajući zvuk juga zemlje i negujući tradiciju po kojoj je ovaj kraj nadaleko poznat. Njegovo ime ostalo je sinonim za vrhunsko trubaštvo, a generacije publike pamtiće ga po autentičnom muziciranju i posvećenosti narodnoj muzici.

Božidar Nikolić Donja iza sebe je ostavio bogato muzičko nasleđe i neizbrisiv trag u svetu trubačke muzike, kojoj je posvetio gotovo ceo svoj život.

Porodica, prijatelji, saradnici i poštovaoci oprostili su se od njega danas, 13. jula, na Grdeličkom groblju, gde je održan poslednji ispraćaj u 13 časova.

Autor: D. T.