Oglasio se Alen Islamović nakon otkazanog koncerta u Bosni: Žao mi je što sam ih povredio

Pevač Alen Islamović prvi put se oglasio nakon što je njegov koncert, koji je trebalo da bude održan u okviru manifestacije "Ljeto u gradu 2026" u Zavidovićima, otkazan zbog nastupa koji je 11. jula održao u Kraljevu.

Organizatori su saopštili da su, posle međusobnih konsultacija, odlučili da povuku njegov nastup, navodeći da smatraju neprimerenim to što je Islamović pevao u Srbiji na Međunarodni dan sećanja na genocid u Srebrenici. Zbog toga su poručili da za njega nema mesta na manifestaciji čiji je organizator Grad Zavidovići.

Nedugo nakon ove odluke, Islamović se obratio javnosti i uputio izvinjenje porodicama žrtava, kao i građanima Bosne i Hercegovine.

Njegovo saopštenje prenosimo u celosti:

- Poštovani građani Bosne i Hercegovine, a posebno preživeli i porodice žrtava genocida u Srebrenici,

Obraćam vam se povodom mog nedavnog nastupa u Kraljevu, koji se održao 11. jula, na dan kada se Bosna i Hercegovina, ali i celi civilizovani svet, prisećaju genocida u Srebrenici.

Želim biti potpuno otvoren i iskren pred svima vama: održavanje koncerta na ovaj bolni datum je moj veliki propust i nepromišljena greška. Iako se datumi turneja i nastupa često ugovaraju mesecima unapred od strane organizatora i menadžmenta, to me ni na koji način ne amnestira od moje lične odgovornosti. Kao čovek koji je rođen i odrastao u ovoj zemlji, morao sam lično proveriti kalendar, obratiti pažnju na ovaj datum i insistirati na pomeranju ili otkazivanju nastupa.

Duboko sam svestan da je moj postupak poslao pogrešnu poruku i povredio one koji tuguju.

Moja povezanost sa Bosnom i Hercegovinom, mojim rodnim Bihaćem i našim narodom je duboka i neraskidiva. Ja sam svestan kroz šta je sve prošao moj Bihać i kroz šta su prošle porodice, pa čak i moja vlastita. Ta bol mi je zauvek ugravirana u srce.

Ovim putem upućujem svoje najdublje i najiskrenije izvinjenje majkama Srebrenice, porodicama žrtava i svim građanima Bosne i Hercegovine. Moja namera nikada nije bila nepoštovanje, već ono u što celi život verujem - da kultura i muzika povezuju ljude, šire razumevanje i grade mostove među nama.

Svi smo mi samo ljudi i kao takvi, nažalost pravimo greške, ali je najbitnije iz tih grešaka nešto naučiti. Čovek uči dok je živ, pa tako i ja u svojoj 69. godini.

Uz duboki naklon i večno poštovanje prema svim žrtvama, Alen Islamović.

Podsećanja radi, organizatori su otkazali nastup Islamovića, inače rodom iz Bosne, nakon što je u Kraljevu nastupao baš na Međunarodni dan sećanja na genocid u Srebrenici.

- Koncert Alena Islamovića, koji je održan 11. jula u Kraljevu, na dan kada Bosna i Hercegovina i celi civilizovani svet obeležavaju godišnjicu genocida u Srebrenici, za Grad Zavidovići je neprihvatljiv i duboko neprimjeren - naveli su i dodali:

- Zbog poštovanja prema žrtvama genocida, njihovim porodicama i vrednostima koje naš grad baštini, smatramo da nakon takvog postupka Alenu Islamoviću nije mesto na manifestaciji kojoj je pokrovitelj Grad Zavidovići. Naša je obaveza da čuvamo dostojanstvo sećanja na žrtve i pokazati da postoje vrednosti od kojih ne odustajemo - dodali su.

Autor: D. T.