Samo nebo je granica! Ovako Verica Rakočević s 35 godina mlađim mužem uživa na moru: On u spido gaćicama, telo puno tetovaža

Modna dizajnerka Verica Kovačević i njen suprug, kompozitor Veljko Kuzmančević, već godinama važe za jedan od najintrigantnijih parova na domaćoj javnoj sceni. Uprkos tome što ih deli čak 35 godina razlike, njih dvoje od početka veze pokazuju da im tuđa mišljenja ne predstavljaju prepreku, a zajedničkim fotografijama neretko dokazuju koliko uživaju jedno uz drugo.

Ovoga puta, Veljko je sa pratiocima podelio kadar sa letovanja, na kojem opušteno odmara na plaži, dok pored njega uživa i Verica. Sunce, more i potpuni mir bili su idealan ambijent za predah od svakodnevnih obaveza, a uz fotografiju je poslao i jasnu životnu poruku.

- Za sreću je potrebna sloboda. Motor, more, sunce i samo nebo je granica - napisao je Veljko uz objavu.

Njihova ljubavna priča godinama intrigira javnost, prevashodno zbog velike razlike u godinama, ali su Verica i Veljko više puta isticali da ih takvi komentari nikada nisu opterećivali. Naprotiv, često naglašavaju da su međusobno razumevanje, podrška i zajednički pogled na život mnogo važniji od broja godina.

Predbračni ugovor

Podsetimo, Veljko je nedavno progovorio o predbračnom ugovoru koji su svojevremeno potpisali, te je rešio da stavi tačku na priče koje ih prate.

- Priča se da mene Verica izdržava, da će da mi ostavi ne znam kakve kuće, stanove, da sam naslednik ne znam čega... To je takva besmislica, a da narod ne bi bio toliko uzbuđen oko toga, da znaju svi da sam ja pre nego što smo se venčali potpisao predbračni ugovor, da se zna šta je njeno, a šta je moje - rekao je Veljko Kuzmančević.

- Verica ima troje dece i njima treba da ostane kuća koju je ona napravila i za koju se borila ceo život. To je apsolutno normalna stvar, kao što je normalno da to što su moji roditelji stekli ostane meni. Naš odnos nije standardan, sve je drugačije - dodao je on.

Kuzmančević je dodao da ne troši Veričin novac, već isključivo svoj.

- Ne, služim se isključivo svojim novcem koji zarađujem. Čak i svoje kazne koje imam plaćam sam, što je sasvim normalno i logično. Znaš da ima ono možeš da platiš pola, nikad nisam platio pola, nego eto došao mi je izvršitelj. I sad zamisli da takav čovek treba da ima porodicu i decu. To je ta vrsta slobode, i u toj slobodi i neodgovornosti se prave greške - rekao je Veljko, koji je 35 godina mlađi od supruge.

Autor: D. T.